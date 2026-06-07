脇から人間のワキガのような臭いを発するワンちゃんが、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】脇からの異臭もチャームポイント？愛くるしいワンちゃん

「すみません、この人すっごい脇だけ臭いんですけど犬にもワキガってあるんですか？！！！？」



と、Xで愛犬を紹介したのはぷりてぃーぬさん（@pretty_solulu）。



ワキガの原因となるアポクリン汗腺は人間の場合、脇の下、外陰部など限定された場所に集中するのに対し、犬の場合は全身に分布している。一般論として人間のように脇だけが臭うというのは考えにくそうだが…。



この投稿が、321万を超えるインプレッションを記録。SNSユーザーからは



「どうもトレーナーです。 犬種にもよりますが、皮脂が多い子とかだとやっぱ臭いです。 シーズーなんかはとにかく油分が多いので。全身から『タンスの奥に眠ってた粘土』みたいな臭いがします。 老犬になるほど臭くなってきます。 うちの15歳もくっせーです。ワキ等」

「脇だけ洗っていない、食べている物の匂い、生乾きで雑菌繁殖、家族の誰かに牛乳をかけられた。 たぶん上記4つでも臭くできる」

「ワンちゃんには人間のような『ワキガ』はありませんが、脇の下は蒸れやすく雑菌が繁殖して強い臭いが出やすいスポットですよ！」



など、数々の驚きの声が寄せられている今回の投稿について、ぷりてぃーぬさんにお話を聞いた。



――ワンちゃんのプロフィールをお聞かせください。



ぷりてぃーぬ：2歳の女の子で、名前は「うる」といいます。家の中では元気でパワフルな甘えん坊ですが、外ではか弱いプリンセスをよく演じてます。



――脇が臭い始めた時期は？



ぷりてぃーぬ：投稿したその日ですが、トリミングから3〜4日後でした。



――どんな臭いなのでしょうか？



ぷりてぃーぬ：本当に人間の、ワキガの臭いでした。顔の近くに寄ってきたら分かる程度なので、そこまで強いものではないかもしれません。



――ご投稿に対し、大きな反響がありました。



ぷりてぃーぬ：膿皮症や炎症が起きているのでは？という声もあったのですが、皮膚に異常はなく…だとしたら何なんだろう…と、迷宮入りの謎となりました。



とはいえ、多くの方が言うように臭いところもかわいく愛おしく思えるので、ひとつのチャームポイントになったかなと思います。なお"脇が臭い犬"として世に知られてしまったうるですが、今はほとんど臭いはないです。



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うるちゃんの"ワキガ疑惑"について、2人の専門家にお話を聞いた。



【トリミングサロン「MAGIC BOX」（新潟県魚沼市）オーナーの松永せいこさん】



――同様の症状に接したことは？



松永：トリマーとして35年ほど活動しており、相当数のワンちゃんに接してきました。マラセチア皮膚炎など、かかっている病気によって独特の臭いがするケースはあるのですが、人間のワキガのような臭いとなると、私は経験がありません。



――どのような可能性が？



松永：殺菌性の強いシャンプーを使うと、皮膚の表面にいる良い菌も悪い菌も殺してしまい、かえってバランスを崩して臭いが出ることがあります。このワンちゃんの場合、そういったことがあって、日にちを経てバランスが元に戻ったという可能性はあるんじゃないでしょうか。



また犬は人間と違って脇だけが臭うということはないのですが、蒸れやすいので雑菌が発生している可能性もあると思います。



――緩和法、防止策は？



松永：梅雨のように蒸れやすい時期、空調の影響で室内が乾燥する時期は、ワンちゃんの体臭が強くなる傾向があるようです。シャンプー、ブローの際にしっかりすすぎ、しっかり乾かすことをお勧めします。



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【トリミングサロン「BUBBLES DOG川口店」（埼玉県川口市）店長の吉川雅人さん】



――同様の症状に接したことは？



吉川：体臭が強い子はいますが、人間のようなワキガの臭いだと感じたことはありません。



――どのような可能性が？



吉川：人間のワキガもですが、雑菌の繁殖や皮脂の酸化が臭いの一因になります。直接接したわけではないのでなんとも言えないですが、体調が万全でなく免疫が下がって皮膚の状態が悪い、必要以上に脂を取りすぎている可能性などが考えられると思います。



――緩和法、防止策は？



吉川：体調が原因であれば、もちろん健康面のケアが必要です。それが問題ないのであれば、保湿が最も重要です。シャンプー後とかに日常的な保湿スプレーなどで、ケアする必要があります。また、その子に適したシャンプー剤を使っているか、適切なシャンプーのサイクルかも、しっかり確認してあげる必要があると思います。



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現在は臭いはなくなったということで一安心だが、もし同様のお悩みがある方は、ぜひ参考にしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）