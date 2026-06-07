人気コラボ「ちいかわ×チロルチョコ」第4弾！全20種のパッケージ＆チョコもちいかわデザイン
チロルチョコが、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわ チロルチョコ缶」を、6月22日（月）から発売する。
第4弾のコラボでは、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を新たに開発。チョコや個包装、立体感のあるスクエア缶など、随所にちいかわのデザインがあしらわれている。
チロルチョコの柄は全8種類（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋）で、フレーバーはビスケット入りの「ホワイトビス」と「いちごビス」の2種類となる。
缶のデザインは全4種類（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ）で、蓋にはエンボス加工でぷっくりと立体感のあるキャラクターの顔がプリントされている。
個包装のデザインは、様々な表情のちいかわたちの顔が楽しめる全20種類で、ランダムに封入される。
「ちいかわ チロルチョコ缶」は15個入り（いちごビス8個、ホワイトビス7個）で、価格は864円。封入されるパッケージやチョコのデザインはランダムとなる。6月22日（月）より全国で発売し、チロルチョコ公式オンラインショップでは同日12時から販売予定となっている。