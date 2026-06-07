チロルチョコが、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわ チロルチョコ缶」を、6月22日（月）から発売する。

「ちいかわ チロルチョコ缶」が6月22日（月）より発売

第4弾のコラボでは、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を新たに開発。チョコや個包装、立体感のあるスクエア缶など、随所にちいかわのデザインがあしらわれている。

チロルチョコの柄は全8種類（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋）で、フレーバーはビスケット入りの「ホワイトビス」と「いちごビス」の2種類となる。

ミルク風味生地のホワイトビス（全8種）

いちご風味生地のいちごビス（全8種）

缶のデザインは全4種類（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ）で、蓋にはエンボス加工でぷっくりと立体感のあるキャラクターの顔がプリントされている。

ちいかわデザインのスクエア型の缶は全４種類

個包装のデザインは、様々な表情のちいかわたちの顔が楽しめる全20種類で、ランダムに封入される。

個包装のパッケージは全20種類

「ちいかわ チロルチョコ缶」は15個入り（いちごビス8個、ホワイトビス7個）で、価格は864円。封入されるパッケージやチョコのデザインはランダムとなる。6月22日（月）より全国で発売し、チロルチョコ公式オンラインショップでは同日12時から販売予定となっている。