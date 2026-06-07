福島県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「福島市」を抑えた1位は？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先での滞在や将来の移住先を検討する上で、現地の治安や夜間の歩きやすさは見逃せない重要なチェックポイントです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福島県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「大きな都市で安心感がありそう」（20代女性／大阪府）、「県庁所在地特有の安定感がある」（40代女性／福島県）、「県庁所在地で人の流れがありつつも繁華街が限定的で、全体的に落ち着いた印象があるから」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。
回答者からは「歴史ある街で、地域のルールやマナーがしっかりしている印象があります」（40代女性／大阪府）、「歴史的な街並みが多い観光として警備体制もしっかりしていると思うから」（50代男性／東京都）、「歴史ある城下町らしい落ち着いた空気があり、全体的に穏やかに暮らしやすい雰囲気だからです。観光地として有名だけど、繁華街が極端に大きいわけではなく、夜も比較的静かに感じやすいからです。地域コミュニティも比較的しっかりしていて、人との距離感が近い安心感を持つ人も多いからです。自然と市街地のバランスも良く、四季を感じながらゆったり生活しやすいのも魅力だからです」（20代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福島県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：福島市／63票2位に選ばれたのは、県庁所在地である「福島市」です。吾妻連峰の雄大な山々に囲まれ、春には花見山が美しい色彩に染まります。飯坂温泉や土湯温泉などの名湯にも恵まれ、名産の桃をはじめとした果物狩りなど、豊かな自然と季節の恵みを身近に感じられる穏やかな生活環境が広がっています。
回答者からは「大きな都市で安心感がありそう」（20代女性／大阪府）、「県庁所在地特有の安定感がある」（40代女性／福島県）、「県庁所在地で人の流れがありつつも繁華街が限定的で、全体的に落ち着いた印象があるから」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。
1位：会津若松市／80票1位を獲得したのは、歴史と伝統が息づく城下町「会津若松市」です。地域のシンボルである鶴ヶ城（若松城）や白虎隊ゆかりの飯盛山など、数多くの歴史的名所を有します。歴史や文化を大切にする誇り高い地域性が根付いており、お互いを支え合うコミュニティが維持されていることが、高い安心感に繋がっています。
回答者からは「歴史ある街で、地域のルールやマナーがしっかりしている印象があります」（40代女性／大阪府）、「歴史的な街並みが多い観光として警備体制もしっかりしていると思うから」（50代男性／東京都）、「歴史ある城下町らしい落ち着いた空気があり、全体的に穏やかに暮らしやすい雰囲気だからです。観光地として有名だけど、繁華街が極端に大きいわけではなく、夜も比較的静かに感じやすいからです。地域コミュニティも比較的しっかりしていて、人との距離感が近い安心感を持つ人も多いからです。自然と市街地のバランスも良く、四季を感じながらゆったり生活しやすいのも魅力だからです」（20代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)