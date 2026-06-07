『負けず嫌いな犬』ってどんな性格？

「負けず嫌い」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか。もしかすると、「攻撃的」や「わがまま」、「扱いづらい」というネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。

しかし実際は、自己主張が強いだけだったり、感情表現が豊かだったり、飼い主への思いが強いワンコもいるでしょう。特に、飼い主との関係を大切にする犬ほど「自分を見てほしい」気持ちが強まるものです。

一概に負けず嫌いな性格が悪いと決めつけず、どんな心理で強気な性格が出ているのかを理解し、それに合った対応を心がけることが大切です。

『負けず嫌いな犬』の特徴５選

ここでは、負けず嫌いな犬によく見られる特徴を見ていきましょう。

1.他の犬よりも前に出ようとする

他の犬や人の前に強引に割り込もうとしたり、先頭を歩きたがったりするのは、負けず嫌いな犬に多く見られる典型的な行動です。

これは人間のような順位付けの競争というよりも、相手に対して「自分を強く主張したい」という勝気な心理や、遊びの主導権を握りたいという興奮状態から生じる強気な態度と言えます。他にも注目を集めたがり、目立つ行動をとる犬もいるでしょう。

2.飼い主を独占したがる

負けず嫌いな犬は、飼い主を独占したがる様子が多く見受けられます。これは、負けず嫌いな犬たちは、特定のものに対する執着心や独占欲が強い傾向にあるからです。

他の犬と飼い主の間に割り込んだり、抱っこ中に周りの人に怒るような態度を取ったりする様子に心当たりはありませんか。この行動からは「自分を最優先にしてほしい」気持ちが汲み取れます。

3.おもちゃや場所を譲らない

飼い主以外にも、お気に入りのおもちゃや「ここは自分の場所」と思っている場所を、他の人や犬に取られたくないという気持ちも強い傾向にあります。

負けず嫌いな犬は、特定のものに対する執着心が強いため、その気持ちがおもちゃや場所にも反映されがちです。そのため、お気に入りのおもちゃや場所に他の人や犬が近づくと、唸ったり吠えたりして牽制することもあります。

4.好奇心が強く果敢に挑戦する

負けず嫌いな性格は、悪い面ばかりではありません。負けず嫌いだからこそ、好奇心が強く、新しいことにも果敢に挑戦する心を持っている犬が多くいます。

また、負けず嫌いなので、1～2回失敗しても「できるまでやる！」と諦めない心も持ち合わせている犬が多いでしょう。そのため、トレーニングなどのスキル向上が目覚ましい犬も少なくありません。

5.吠えるなど自己主張が激しい

負けず嫌いな犬は、感情表現豊かなタイプが多いので、吠える、唸るといった自己主張が激しいタイプのワンコも多くいます。また、飼い主の指示にも、タイミング次第では「今はやりたくないの！」と反発する態度を取ることも。

放置するとどうなる？考えられるトラブルとは

負けず嫌いな性格自体が悪いわけではありません。好奇心の高さや挑戦する気持ちの強さは、その子の才能を高めてくれることもあるでしょう。ただし、感情のコントロールが苦手なまま放置していると、トラブルに発展することもあるので注意が必要です。

他の犬との喧嘩 嫉妬心から攻撃的な行動をとり、怪我を負わせる 自己主張が強く、飼い主の指示を聞かない ストレスを溜め込み問題行動につながりやすい

他犬とトラブルになったり、問題行動を悪化させないためにも、負けず嫌いな犬とは、上手に付き合うコツを把握しておくことが重要です。

『負けず嫌いな犬』と上手に付き合うコツは？

愛犬の気の強さを見て、「厳しくしつけなきゃ」と思う飼い主さんも多いでしょう。しかし、実はその行動が「勝ちたい」「負けたくない」という気持ちを煽ってしまい、逆効果になることも…。

負けず嫌いな犬とは、以下の関わり方のコツを参考に、常に落ち着いた態度で接しましょう。

興奮状態に入る前に落ち着かせる 「待つ」「譲る」行動を少しずつ練習する 「ダメ」を教えるルールは徹底して一貫する 好奇心の強さや感情豊かな様子を抑制しすぎない 知育遊びや長めの散歩でエネルギーを発散させる

原則は、ワンコが興奮状態に入る前に、「待て」と指示を出したり、別のことに気を逸らして気持ちを落ち着かせる方法が有効です。

また、日頃から「待て」や「ちょうだい」などのコマンドを駆使し、少しずつ気持ちのコントロールを練習していくことも"負けず嫌い"を和らげる手段として効果が見込めます。

他にも、遊びや散歩で有り余ったエネルギーを発散させてあげることで、欲求が満たされて負けず嫌いな性格に潜む「執着心」や「独占欲」を自然に抑えられることもあるでしょう。

まとめ

負けず嫌いな犬が見せる行動の背景には、甘えたい気持ちや認めてほしい心理、他にも不安や独占欲など、さまざまな感情が複雑に隠れています。大切なのは、愛犬の感情を抑え込むのではなく、「どう安心させるか」を考えることです。

日々の接し方や対策で、負けず嫌いな性格とうまく付き合っていきましょう。