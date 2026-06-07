【アイドリッシュセブン】『レインボーシティ編』シングル4週連続発売決定！
『アイドリッシュセブン』レインボーシティオープニングライブ曲グループシングルが、4週連続発売決定。
仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通したアイドル創出プロジェクトで、 2025年8月20日にアプリ配信開始から10年を迎え、現在10周年アニバーサリーイヤーとして様々な展開を行っている。
このたび、アプリ『アイドリッシュセブン』で公開中のストーリー『レインボーシティ編』に登場した各グループ楽曲を収録したシングルの発売が決定した。
各シングルはŹOOĻ、Re：vale、TRIGGER、IDOLiSH7の順で、4週連続でリリースされる。
『レインボーシティ編』は、エンターテインメントが集結したアイドルの新しい聖地『レインボーシティ』を舞台にした新章ストーリーで、16人全員で歌うテーマソング「STARDOM GENIUS」ならびに各グループがオープニングフェスティバルで披露した新曲を楽しめる。
今回発売が決定した各シングルの表題曲は、各種音楽配信サービスで好評配信中のほか、 YouTube にてライブパフォーマンス映像が公開されているので、そちらもぜひチェックいただきたい。
各グループシングルの連続リリースは「マロウブルー」他をリリースした2022年から約4年ぶり。今回のシングルにはそれぞれカップリングとして新曲を収録し、ジャケットは新規撮り下ろしジャケット仕様予定ということで、続報を楽しみに待ちたい。
IDOLiSH7 TM & （C）Bandai Namco Entertainment Inc. / （C）Bandai Namco Music Live Inc.
仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通したアイドル創出プロジェクトで、 2025年8月20日にアプリ配信開始から10年を迎え、現在10周年アニバーサリーイヤーとして様々な展開を行っている。
各シングルはŹOOĻ、Re：vale、TRIGGER、IDOLiSH7の順で、4週連続でリリースされる。
『レインボーシティ編』は、エンターテインメントが集結したアイドルの新しい聖地『レインボーシティ』を舞台にした新章ストーリーで、16人全員で歌うテーマソング「STARDOM GENIUS」ならびに各グループがオープニングフェスティバルで披露した新曲を楽しめる。
今回発売が決定した各シングルの表題曲は、各種音楽配信サービスで好評配信中のほか、 YouTube にてライブパフォーマンス映像が公開されているので、そちらもぜひチェックいただきたい。
各グループシングルの連続リリースは「マロウブルー」他をリリースした2022年から約4年ぶり。今回のシングルにはそれぞれカップリングとして新曲を収録し、ジャケットは新規撮り下ろしジャケット仕様予定ということで、続報を楽しみに待ちたい。
IDOLiSH7 TM & （C）Bandai Namco Entertainment Inc. / （C）Bandai Namco Music Live Inc.
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