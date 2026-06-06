¡ÖÆü¥×¿·À¤³¦¡×O.YUSEI¡ÊÂçÎÓÍªÀ®¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Î¡È¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¡É¤¬ÏÃÂê¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡×¡Ö¿¿¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/06¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬6·î6Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè3²ó½ç°ÌÈ¯É½¼°¤Ë¤Æ¡¢ÀË¤·¤¯¤â32°Ì¤ÇÃ¦Íî¤·¤¿ÂçÎÓÍªÀ®¡ÊO.YUSEI¡Ë¤Î¡È¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆü¥×¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥â¥Ç¥ë
¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢K.DAIKI¡Ê²ÃÆ£Âç¼ù¡Ë¡¢YOSHIKI¡ÊÌðÅÄ²ÂÚö¡Ë¡¢SIYOUNG¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥·¥è¥ó¡Ë¡¢SHINHAENG¡Ê¥ª¡¦¥·¥ó¥Ø¥ó¡Ë¡¢YUKI¡Ê¸åÆ£·ë¡Ë¡¢ISSA¡ÊÌøÃ«°Ëºã¡Ë¡¢KEITO¡Ê¾®Ìî·Ä¿Í¡Ë¡¢YURA¡Ê°ÂÉô·ëÍö¡Ë¡¢RYOGA¡ÊÈÓÄÍÎ¼²ì¡Ë¡¢RYUJI¡Ê¿ù»³Îµ»Ê¡Ë¡¢KOSUKE¡Ê¾È°æ¹¯Í´¡Ë¡¢TOWA¡ÊßÀÅÄ±Ê±ó¡Ë¤Î12¿Í¤¬¡ÖKO1KEYZ¡×¡Ê¥³¥¤¥¡¼¥º¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤·¤¿Îý½¬À¸¤¿¤Á¤âÃç´Ö¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿YUSEI¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØHAPPY¤À¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢INI¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æü¥×2¡Ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿û°æ½¨·û»á¤ÎÈ¯¸À¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¡£¿û°æ»á¤Ï¡ÖÆü¥×2¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Îý½¬À¸¤ËÂÐ¤·¡ÖHAPPY¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¼³Ý¤±¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤ë»ØÆ³¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤ÆYUSEI¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿´¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤È1Êâ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤À¤±Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤âÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ú¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ø¿·À¤³¦¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÂ¤ê¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖY.SHU¤¤¤¤¥Ë¥ª¥¤¡×¡Ö¿·À¤³¦¡ª¡×¡ÖÁ´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¤¤¤è¤â¤¦¡×¡Ö¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¹¤ê¾å¤²ÎÏ¡×¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿û°æ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥ÍÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤Ï¡¢ÆóÉô¹½À®¤ÇÊüÁ÷¡£Âè°ìÉô¤Ï12»þ30Ê¬¤è¤êLemino¤ÈMnet Plus¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡¢ÂèÆóÉô¤Ï13»þ30Ê¬¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡¢Lemino¤ÈMnet Plus¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Ç²áµîºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£2019Ç¯¤ÎSEASON1¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3¥·¥ê¡¼¥º¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ì¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¡£ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤¬¥À¥ó¥¹¤ä²Î¾§¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢100¡ó»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£²áµî3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¡¢INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¡¢ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¿Í¿ô¤Ï12¿Í¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÇÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡ÖKO1KEYZ¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥³¥¤¥¡¼¥º¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼¤Ï12¿Í¤òÁª¤Ö12pickÅêÉ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤òÁª¤Ö2pickÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½ç°Ì¤¬ÊÑÆ°¡£Âè3²óÅêÉ¼´ü´Ö¡Ê5·î14Æü¡Á5·î22Æü¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Î¸½¾ìÅêÉ¼¤ª¤è¤Ó²Ã»»¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¹ç»»¤·¤¿É¼¿ô¤Ç·èÄê¤·¤¿20°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬À¸¤È¡¢SEKAI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥ó¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ21°Ì¤Î¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¥ó¡ÊHYEONSEUNG¡Ë¤È23°Ì¤Î¾®À¶¿åÏ¡¡ÊKO.REN¡Ë¤¬»ÄÎ±¡£·×22¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆü¥×¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥â¥Ç¥ë
¢¡¡ÖÆü¥×¿·À¤³¦¡×ÂçÎÓÍªÀ®¤Î¡È¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¡É¤¬ÏÃÂê
¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢K.DAIKI¡Ê²ÃÆ£Âç¼ù¡Ë¡¢YOSHIKI¡ÊÌðÅÄ²ÂÚö¡Ë¡¢SIYOUNG¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥·¥è¥ó¡Ë¡¢SHINHAENG¡Ê¥ª¡¦¥·¥ó¥Ø¥ó¡Ë¡¢YUKI¡Ê¸åÆ£·ë¡Ë¡¢ISSA¡ÊÌøÃ«°Ëºã¡Ë¡¢KEITO¡Ê¾®Ìî·Ä¿Í¡Ë¡¢YURA¡Ê°ÂÉô·ëÍö¡Ë¡¢RYOGA¡ÊÈÓÄÍÎ¼²ì¡Ë¡¢RYUJI¡Ê¿ù»³Îµ»Ê¡Ë¡¢KOSUKE¡Ê¾È°æ¹¯Í´¡Ë¡¢TOWA¡ÊßÀÅÄ±Ê±ó¡Ë¤Î12¿Í¤¬¡ÖKO1KEYZ¡×¡Ê¥³¥¤¥¡¼¥º¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆYUSEI¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿´¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤È1Êâ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤À¤±Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤âÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ú¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ø¿·À¤³¦¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÂ¤ê¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖY.SHU¤¤¤¤¥Ë¥ª¥¤¡×¡Ö¿·À¤³¦¡ª¡×¡ÖÁ´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¤¤¤è¤â¤¦¡×¡Ö¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¹¤ê¾å¤²ÎÏ¡×¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿û°æ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥ÍÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÆü¥×¿·À¤³¦¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÆóÉô¹½À®¤ÇÊüÁ÷
12¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤Ï¡¢ÆóÉô¹½À®¤ÇÊüÁ÷¡£Âè°ìÉô¤Ï12»þ30Ê¬¤è¤êLemino¤ÈMnet Plus¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡¢ÂèÆóÉô¤Ï13»þ30Ê¬¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡¢Lemino¤ÈMnet Plus¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¡ÖPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡×
ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Ç²áµîºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£2019Ç¯¤ÎSEASON1¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3¥·¥ê¡¼¥º¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ì¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¡£ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤¬¥À¥ó¥¹¤ä²Î¾§¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢100¡ó»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£²áµî3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¡¢INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¡¢ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¿Í¿ô¤Ï12¿Í¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÇÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡ÖKO1KEYZ¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥³¥¤¥¡¼¥º¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼¤Ï12¿Í¤òÁª¤Ö12pickÅêÉ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤òÁª¤Ö2pickÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½ç°Ì¤¬ÊÑÆ°¡£Âè3²óÅêÉ¼´ü´Ö¡Ê5·î14Æü¡Á5·î22Æü¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Î¸½¾ìÅêÉ¼¤ª¤è¤Ó²Ã»»¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¹ç»»¤·¤¿É¼¿ô¤Ç·èÄê¤·¤¿20°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬À¸¤È¡¢SEKAI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥ó¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ21°Ì¤Î¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¥ó¡ÊHYEONSEUNG¡Ë¤È23°Ì¤Î¾®À¶¿åÏ¡¡ÊKO.REN¡Ë¤¬»ÄÎ±¡£·×22¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û