「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）

楽天は今季８度目の完封負けで３連敗。借金は今季ワーストの１４に拡大。交流戦単独最下位に転落した。

打線は三回から４イニング連続で先頭打者が安打で出塁しながら、効果的な一打が出なかった。特に六回は連打で無死一、二塁としたが、４番に起用した黒川が見逃し三振、５番・村林が併殺に倒れた。

三木監督は打線について「結果なんでね。そこからまた彼らも得るものあると思うんですけども」と話し、黒川には「４番に座って、ああいうところで自分の打撃ができるようにっていうところは、これから課題かなとは思いますね」と今後の糧としてほしい思いを明かした。

先発・早川は６回５安打１失点。唯一の失点は五回、先頭打者に四球を与え、犠打で二進、さらに三盗を許し、立石に決勝適時打を浴びた。早川は「立石選手から三振を取れなかったっていうのが悔いが残りますけど。一番の発端は本当にフォアボールかなと思います」と打たれた一打以上に四球を猛省した。

三木監督も失点のシーンを振り返り「こちらの守備としては少しケアが足りませんでしたって思いますね。選手は必死にやってくれてるんだけど、そういうところも詰めて、コーチとも話さなきゃダメかなと思います」と改善を進めていく。