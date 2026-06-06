ミンウー・リーが「PAYNTR GOLF」のアンバサダーに！ 共同開発したシューズ『Reserve Classic Tour RS』が発売
朝日ゴルフから、シューズ契約のアナウンス。「圧倒的な履きやすさと疲れにくさで好評の『PAYNTR GOLF（ペインターゴルフ）』は、PGA TOURで活躍するミンウー・リーを、新たなブランドアンバサダーとして迎えました」と、同社。
【画像】ミンウーが開発した“クラシック”なシューズ他、プロ使用モデルを一挙紹介
「本パートナーシップは、PAYNTR GOLFが掲げる【ツアーレベルで証明されるパフォーマンス】というブランドフィロソフィーを、さらに強固なものとする取り組みです。そしてこの度、ミンウー・リーとの共同開発商品の第一弾として、新商品『Reserve Classic Tour RS』を発売いたします。PAYNTR GOLFは、2021年に米国で誕生し、ゴルフスイングのバイオメカニズムに着目し、革新的なデザインと機能を融合させた高性能ゴルフシューズを提供するブランド。 疲れにくく快適な履き心地を提供しながら、ゴルフスイングのバイオメカニクスに基づいて設計された、回転軸・水平方向・垂直方向の3つの動きをコントロールする先進的なトラクションテクノロジーを搭載。PAYNTR GOLFだからこそ実現した、ハイパフォーマンスプレミアムカジュアルスタイルのシューズは、デザイン性を重視しつつ、高いパフォーマンスを求めるゴルファーにぜひ手に取っていただきたいアイテムとなります」（同）
ミンウー自身「コースで身につけるものには常に強いこだわりがあり、特にシューズは毎週最高のパフォーマンスを発揮するために欠かせない存在。PAYNTR GOLFのチームとともに、この新しいシューズを一から作り上げられたことは、本当に素晴らしい経験でした。パフォーマンス、ルックス、フィーリング、安定性。そのすべてを妥協せず、僕の好きなクラシックな雰囲気も大切にしています」とコメントしており、共同開発品に満足そう。 その『Reserve Classic Tour RS』は、クラシックなシルエットに最新技術を満載しており、ホワイト・ブラック（25cm〜29cm）を用意して税込31,900円。「PAYNTR」と言えば、これまでジェイソン・デイを広告塔に据えて来たが、今回のミンウーの他にも日本人選手5名とも契約を結んでいる。
それぞれ着用モデルが異なっており、塚田よおすけが『X TOUR PROTO RS』か『Reserve Classic Tour RS』を着用。また、砂川公佑は『X 002 LE』か『Reserve Classic Tour SL』（税込24,200円）、中西直人が『Match Day SC』か『Reserve Classic Tour SL』と、ミンウーの意見が入ったモノのテストが進んでいるよう。 また、女子選手の植手桃子は『X 007 FF』で、後藤あいは『X 002 LE』を着用しているとか。同社のオンラインストアには現在57モデルものシューズが登録されており、そのデザインも豊富に選べる。高性能シューズにこだわりのある人で「同伴者と被りたくない」なら、選択肢に入れてみたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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「本パートナーシップは、PAYNTR GOLFが掲げる【ツアーレベルで証明されるパフォーマンス】というブランドフィロソフィーを、さらに強固なものとする取り組みです。そしてこの度、ミンウー・リーとの共同開発商品の第一弾として、新商品『Reserve Classic Tour RS』を発売いたします。PAYNTR GOLFは、2021年に米国で誕生し、ゴルフスイングのバイオメカニズムに着目し、革新的なデザインと機能を融合させた高性能ゴルフシューズを提供するブランド。 疲れにくく快適な履き心地を提供しながら、ゴルフスイングのバイオメカニクスに基づいて設計された、回転軸・水平方向・垂直方向の3つの動きをコントロールする先進的なトラクションテクノロジーを搭載。PAYNTR GOLFだからこそ実現した、ハイパフォーマンスプレミアムカジュアルスタイルのシューズは、デザイン性を重視しつつ、高いパフォーマンスを求めるゴルファーにぜひ手に取っていただきたいアイテムとなります」（同）
ミンウー自身「コースで身につけるものには常に強いこだわりがあり、特にシューズは毎週最高のパフォーマンスを発揮するために欠かせない存在。PAYNTR GOLFのチームとともに、この新しいシューズを一から作り上げられたことは、本当に素晴らしい経験でした。パフォーマンス、ルックス、フィーリング、安定性。そのすべてを妥協せず、僕の好きなクラシックな雰囲気も大切にしています」とコメントしており、共同開発品に満足そう。 その『Reserve Classic Tour RS』は、クラシックなシルエットに最新技術を満載しており、ホワイト・ブラック（25cm〜29cm）を用意して税込31,900円。「PAYNTR」と言えば、これまでジェイソン・デイを広告塔に据えて来たが、今回のミンウーの他にも日本人選手5名とも契約を結んでいる。
それぞれ着用モデルが異なっており、塚田よおすけが『X TOUR PROTO RS』か『Reserve Classic Tour RS』を着用。また、砂川公佑は『X 002 LE』か『Reserve Classic Tour SL』（税込24,200円）、中西直人が『Match Day SC』か『Reserve Classic Tour SL』と、ミンウーの意見が入ったモノのテストが進んでいるよう。 また、女子選手の植手桃子は『X 007 FF』で、後藤あいは『X 002 LE』を着用しているとか。同社のオンラインストアには現在57モデルものシューズが登録されており、そのデザインも豊富に選べる。高性能シューズにこだわりのある人で「同伴者と被りたくない」なら、選択肢に入れてみたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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