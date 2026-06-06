【U18日本代表】アジア杯東アジア地区予選…大会3日目を終え1勝1敗で3位につける

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　6月2日、福岡第一高校第一薬科大学内、都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026　東アジア地区予選」が開幕。5日までに男子U18日本代表はこれまでに2試合を戦い、1勝1敗で大会3位につけている。


　今大会は、5チームによる総当たり戦で行われ、上位4チームが「FIBA U18アジアカップ2026」へ進む。ここまで韓国が3勝0敗で、2試合を消化した中国が2勝で、本戦への出場権を獲得した。


　U18日本代表は、2日の初戦で香港チャイナに93-45で勝利し白星スタートを切った。しかし、翌日の韓国戦では随所で3ポイントに苦しみ、追い上げを見せるも69－83で敗退した。6日にチャイニーズ・タイペイ戦を迎えるU18日本代表。ここで勝利し本戦出場を引き寄せたいところだ。


　初戦の香港チャイナ戦では、久我祐仁（福岡第一高校）がベンチスタートながら22得点をマーク。続く韓国戦では、本田蕗以と白谷柱誠ジャック（ともに福岡大学附属大濠高校）が20得点オーバーの活躍を見せ存在感を発揮している。


　なお、大会の様子は日本バスケットボール協会の公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。


　これまでの大会結果は以下の通り。


◆■6月5日までの試合結果

・大会1日目（6月2日）

チャイニーズ・タイペイ 70－80 中国

ホンコン・チャイナ 52－115 韓国

・大会2日目（同3日）

韓国 87－84 チャイニーズ・タイペイ

日本 93－45 ホンコン・チャイナ

・大会3日目（同4日）

ホンコン・チャイナ 52－98 中国

韓国 83－69 日本

・大会4日目（同5日）

試合なし


◆■6月5日までの順位表

1位：韓国　3勝0敗　勝ち点6

2位：中国　2勝0敗　勝ち点4

3位：日本　1勝1敗　勝ち点3

4位：香港チャイナ　0勝3敗　勝ち点3

5位：チャイニーズ・タイペイ　0勝2敗　勝ち点2



【動画】JBA公式YouTubeチャンネルでライブ配信