【U18日本代表】アジア杯東アジア地区予選…大会3日目を終え1勝1敗で3位につける

6月2日、福岡第一高校第一薬科大学内、都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」が開幕。5日までに男子U18日本代表はこれまでに2試合を戦い、1勝1敗で大会3位につけている。

今大会は、5チームによる総当たり戦で行われ、上位4チームが「FIBA U18アジアカップ2026」へ進む。ここまで韓国が3勝0敗で、2試合を消化した中国が2勝で、本戦への出場権を獲得した。

U18日本代表は、2日の初戦で香港チャイナに93-45で勝利し白星スタートを切った。しかし、翌日の韓国戦では随所で3ポイントに苦しみ、追い上げを見せるも69－83で敗退した。6日にチャイニーズ・タイペイ戦を迎えるU18日本代表。ここで勝利し本戦出場を引き寄せたいところだ。

初戦の香港チャイナ戦では、久我祐仁（福岡第一高校）がベンチスタートながら22得点をマーク。続く韓国戦では、本田蕗以と白谷柱誠ジャック（ともに福岡大学附属大濠高校）が20得点オーバーの活躍を見せ存在感を発揮している。

なお、大会の様子は日本バスケットボール協会の公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。

これまでの大会結果は以下の通り。

◆■6月5日までの試合結果

・大会1日目（6月2日）



チャイニーズ・タイペイ 70－80 中国



ホンコン・チャイナ 52－115 韓国



・大会2日目（同3日）



韓国 87－84 チャイニーズ・タイペイ



日本 93－45 ホンコン・チャイナ



・大会3日目（同4日）



ホンコン・チャイナ 52－98 中国



韓国 83－69 日本



・大会4日目（同5日）



試合なし

◆■6月5日までの順位表

1位：韓国 3勝0敗 勝ち点6



2位：中国 2勝0敗 勝ち点4



3位：日本 1勝1敗 勝ち点3



4位：香港チャイナ 0勝3敗 勝ち点3



5位：チャイニーズ・タイペイ 0勝2敗 勝ち点2

【動画】JBA公式YouTubeチャンネルでライブ配信