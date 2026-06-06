昨年から90%増…今年のファイナル初戦は平均視聴者数約1700万人、ピーク時には約1963万人に

6月6日（現地時間5日、日付は以下同）。『ABC』が4日に放送した、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズによる「NBAファイナル2026」第1戦は、平均視聴者数で約1700万人を記録した。

昨年のオクラホマシティ・サンダーとインディアナ・ペイサーズが激突したファイナル第1戦と比較すると、90パーセントの増加。ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーと、クリーブランド・キャバリアーズのレブロン・ジェームズ（現ロサンゼルス・レイカーズ）が激突した2018年の第1戦以来、最も多い視聴者数となった。

今年のファイナル初戦は、アウェーのニックスが105－95でスパーズに勝利。その試合のピークとなった第4クォーターには、視聴者数が約1963万人まで跳ね上がったとのこと。

なお、『ABC』で放送されたファイナル第1戦としては今年が史上最多の視聴者数で、2019年のトロント・ラプターズ対ウォリアーズのファイナル第6戦以来、最も多い視聴者数を記録している。

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