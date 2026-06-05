5日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは、ミドルブロッカーの横田真未（28）、細沼綾（26）、長友真由（24）、呂比州理紗（23）、タットダオ・ヌクジャン（32）、リベロの五島楓（23）、舩田璃々香（25）、アウトサイドヒッターの川粼鈴奈（24）、大村季色（25）、大熊紀妙（22）、川添美優（24）、上村杏菜（20）、西川有喜（25）、バルデス メリーサ（23）、セッターの松井珠己（28）、馬場大拓ヘッドコーチ（42）と2026-27シーズンの契約を更新したことをクラブ公式SNSで発表した。

横田は東海大学出身で今シーズンのSVリーグ女子47試合にベンチ入り、合計309得点を挙げている。

細沼は出身で春日部共栄高校で今シーズンのSVリーグ女子47試合にベンチ入り、合計254得点を挙げている。

長友は東海大学出身で今シーズンのSVリーグ女子28試合にベンチ入り、合計8得点を挙げている。

呂比州は日本体育大学出身で今シーズンのSVリーグ女子4試合にベンチ入りしている。

ヌクジャンはノースイースタン大学出身で今シーズンのSVリーグ女子47試合にベンチ入り、合計440得点を挙げている。

五島は中京大学出身で今シーズンのSVリーグ女子28試合にベンチ入りしている。

舩田は順天堂大学出身で今シーズンのSVリーグ女子49試合にベンチ入りしている。

川崎は国士舘大学出身で今シーズンのSVリーグ女子49試合にベンチ入り、合計253得点を挙げている。

大村は日本体育大学出身で今シーズンのSVリーグ女子49試合にベンチ入り、合計33得点を挙げている。

大熊は岐阜共立大学出身で今シーズンのSVリーグ女子47試合にベンチ入り、合計432得点を挙げている。

川添は福岡大学出身で今シーズンのSVリーグ女子49試合にベンチ入り、合計534得点を挙げている。

上村と西川は金蘭会高校出身でそれぞれ今シーズンのSVリーグ女子48試合にベンチ入りし合計288得点、49試合にベンチ入りし合計153得点を挙げている。

バルデスは古川学園高校出身で今シーズンのSVリーグ女子47試合にベンチ入り、合計746得点を挙げている。

松井は日本女子体育大学出身で今シーズンのSVリーグ女子49試合にベンチ入り、合計81得点を挙げている。

選手たちはクラブを通じてコメントしている。

■横田 真未

「いつも温かいご声援ありがとうございます。2026-2027シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくでプレーさせていただくことになりました。このチームでプレーできることに感謝し、さらに成長した姿をお見せできるよう努力していきます。チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張りますので、今シーズンも応援よろしくお願いいたします」

■細沼 綾

「2026-27シーズンもブルーキャッツファミリーとともに戦わせていただけます！より自分自身の成長や一瞬一瞬の感情を楽しみ、今シーズン”優勝”目指し全員で戦います！！！バレーボールの楽しさを私がコート上で体現してみせますのでついてきてください！今シーズンもよろしくお願いします！」

■長友 真由

「日頃より温かいご声援とご支援をありがとうございます。今シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくでプレーさせていただきます。素晴らしい仲間やファンの皆さんと共に、また高みを目指して戦えることを嬉しく思います。この環境に感謝の気持ちを忘れず日々レベルアップし、チームの力になれるよう頑張ります。2026-2027シーズンも応援よろしくお願いします！」

■呂比州 理紗

「いつも沢山のご声援ありがとうございます。2026-27シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくでプレーさせていただくことになりました。昨シーズンに経験したことや学んだことを活かしながら、さらに沢山のことを吸収し、選手としても人としても成長できるよう努力していきます。2026-27シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします」

■タットダオ・ヌクジャン

「いつもPFUブルーキャッツへの温かいご支援とご声援をいただき、ありがとうございます。来シーズンもブルーキャッツの一員として戦えることを、大変嬉しく思っています。チームの目標達成に向けて、自分自身もさらに成長し、多くのことを学びながら、全力でチームに貢献してまいります。引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします」

■五島 楓

「いつもたくさんのご声援ありがとうございます。2026-2027シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくの一員としてプレーさせていただきます。今シーズンは、個人としてもチームとしてもレベルアップした姿をお見せ出来るように日々努力していきます。全員で頂点目指して頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします！」

■舩田 璃々香

「日頃より温かいご声援ありがとうございます。2026-27シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくでプレーさせていただくことになりました。昨シーズンを超えられるよう高みを目指して頑張ります。引き続きご声援の程よろしくお願いいたします！」

■川粼 鈴奈

「このチームで3シーズン目を迎えられることに感謝しています。チームにとって求められる存在であること、自分の成長に繋げられることを日々考えて過ごしていきたいです。また、応援してくださる方々にも感謝を込めてプレーさせていただきます。よろしくお願いします‼︎」

■大村 季色

「2026-27シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくの一員として戦えること嬉しく思います。チャレンジャー精神を忘れず、ひたむきに頑張ります！今シーズンも熱いご声援よろしくお願いします！」

■大熊 紀妙

「2026-27シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくでプレーさせていただきます。昨シーズン悔しい思いで終わってしまった分、今シーズンはより一層自分と向き合ってレベルアップした姿を皆さんにお見せ出来るよう頑張っていきたいと思います！これからもたくさんの応援、ご支援よろしくお願い致します！！」

■川添 美優

「いつも応援ありがとうございます。2026-2027シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくでプレーさせていただきます。今シーズンは、これまでの経験を活かし個人としてもチームとしても成長できるよう頑張ります。これからもPFUブルーキャッツ石川かほくの応援とミユの応援よろしくお願いします！！今シーズンも一緒に戦いましょう！」

■上村 杏菜

「2026-27シーズンもPFUファンの皆さんと共に戦えることをとても嬉しく思います！！成長した姿をお見せできるように頑張ります！今シーズンもたくさんの応援よろしくお願いいたします！」

■西川 有喜

「2026-27シーズンもこのチームでプレーさせていただきます。いつも応援してくださる皆様に、チームとしても個人としても更にレベルアップした姿をお見せできるように頑張ります。引き続き、温かいご声援よろしくお願いします」

■バルデス メリーサ

「いつも応援ありがとうございます。2026-27シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくで戦えることを嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。引き続き応援よろしくお願いいたします」

■松井 珠己

「いつもたくさんのご声援をありがとうございます。2026-27シーズンも、PFUブルーキャッツ石川かほくの一員として戦えることを嬉しく思います。成長し続けるチームを支える柱の一人となれるよう、日々頑張っていきます。

今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします」



■馬場大拓氏

「いつもたくさんのサポートありがとうございます。2026-27シーズンもPFUブルーキャッツ石川かほくの監督を務めさせていただきます。かほく市で、石川県で、たくさんのファンの皆様とともに戦えることをとても嬉しく感じています。昨シーズン得た大きな経験を今シーズンの成長に繋げていきたいと思います。昨シーズン以上に粘り強く、アグレッシブに戦う姿をお見せ出来るよう、チーム全体で取り組んでいきます。今シーズンもたくさんの応援よろしくお願いいたします」