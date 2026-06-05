【6月5日の契約情報】琉球や千葉Jなど主力の去就発表…B1“新旧王者”のHC人事や移籍も

6月5日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。

今シーズンB1初優勝を果たした長崎ヴェルカでは、モーディ・マオールヘッドコーチの契約満了に伴う退任が発表された。B1最高勝率からチャンピオンシップ優勝まで導いた指揮官は、クラブ史に残るシーズンを最後にチームを離れ、新たな挑戦としてNCAAのミシガン大学アシスタントコーチに就任することになった。

宇都宮ブレックスは、イタリア出身の“名将”ウォルター・デ・ラファエレ氏のHC就任を発表した。2025－26シーズンはジーコ・コロネルHCのもとB1東地区3連覇を達成した一方、連覇がかかっていたチャンピオンシップではクォーターファイナルで敗退。Bプレミア初年度は新指揮官のもとで再出発を図ることになった。

選手では、茨城ロボッツがアルバルク東京から福澤晃平を獲得し、三遠ネオフェニックスは佐賀バルーナーズからジョシュ・ハレルソンを補強。群馬クレインサンダーズは、今シーズンも攻守で存在感を発揮した藤井祐眞との契約継続を発表した。

その他では、仙台89ERSが新沼康生、琉球ゴールデンキングスが佐取龍之介とU22枠で契約継続。バンビシャス奈良で得点源として活躍したジェイミン・ブレイクフィールドは青森ワッツへ移籍することが決まった。

6月5日に発表されたBリーグの契約情報は以下のとおり。

◆■6月5日のBリーグ契約情報

＜選手＞



新沼康生（仙台／契約継続）



鶴巻啓太（茨城／移籍先決定）※未発表



福澤晃平（茨城／A東京から移籍）



藤井祐眞（群馬／契約継続）



田代直希（千葉J／契約継続）



ジョシュ・ハレルソン（三遠／佐賀から移籍）



加藤嵩都（名古屋D／契約継続）



小澤飛悠（名古屋D／契約継続）



佐取龍之介（琉球／契約継続）



脇真大（琉球／契約継続）



ジェイミン・ブレイクフィールド（青森／奈良から移籍）



アルナルド・トロ（岩手／新規契約）



森田雄次（福島／長崎から移籍）



山本愛哉（静岡／契約継続）



マット・ハームス（愛媛／契約継続）



山本楓己（八王子／契約継続）



満尾竜次（金沢／契約継続）



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マーカス・フォスター（A東京／海外クラブへ移籍）



ジェームズ・ベル（山形／契約満了）

＜スタッフ＞



ウォルター・デ・ラファエレ（宇都宮HC／新規契約）



比留木謙司（熊本AC／奈良から移籍）



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モーディ・マオール（長崎HC／契約満了）



枝折康孝（山口HC／退任）