琉球が佐取龍之介とU22枠で契約継続「もっとレベルアップできるようなシーズンに」

6月5日、琉球ゴールデンキングスは、佐取龍之介と2026－27シーズンにおけるU22枠での選手契約継続に合意したことを発表した。

栃木県出身で19歳の佐取は、187センチ77キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2022年から琉球ゴールデンキングスU18でプレーし、B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAMEやB.LEAGUE U18 ELITE8 LEAGUE 2023などで経験を重ねた。2024年には「2024 Shanghai Future Star Basketball Championship」に出場したBリーグU18選抜チームにも選出され、同年からユース育成特別枠としてトップチームに登録された。

2025－26シーズンからはU22枠で琉球に在籍。B1リーグ戦では5試合に出場し、1試合平均0.4得点、0.6リバウンドを記録した。

U22枠は、前シーズン4月1日時点で満18歳または満19歳の選手を対象に、各クラブが通常の選手登録上限数に加えて、22歳以下の選手を最大2名までBリーグ登録できる制度。琉球は佐取について、「U22枠でのトップチーム加入後も、プロのフィジカルやメンタルに順応するために努力を重ね、日々の激しい競争の中で着実に成長し続けています」と評価し、来シーズンはより多くの出場機会をつかみ取ることを期待した。

Bプレミア初年度となる2026－27シーズンも琉球でプレーすることが決まった佐取は、クラブを通じて「2026－27シーズンも琉球ゴールデンキングスでプレーできることを嬉しく思いますし、感謝しています！来シーズンは、今シーズン積み重ねてきたものをオンコートでもオフコートでも積極的に出していき、チームに貢献すると同時に自分がもっとレベルアップできるようなシーズンにしていきます！引き続き応援をよろしくお願いします！来シーズンもよろしくお願いします！」と意気込みを示した。











【動画】ホームで今季初得点をあげた佐取