父は名バイプレイヤー。大河に続き新CMでも兄弟共演…明治大学の先輩後輩でもある“リアル兄弟”な若手俳優の正体
2026年4月から放映されている、新菱冷熱工業のCM「私たちは新菱冷熱です」合同説明会篇に、小日向星一が男性社員役として出演している。
就活生役には弟の小日向春平。大河ドラマ『青天を衝け』（NHK、2021年）ではリアル兄弟役を演じた二人の再共演が心地よい。
2018年には、父・小日向文世との初共演が話題になった、小日向星一の魅力とは？“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
◆空調的声色のナレーション力
何て澄んだ声なんだろう……。2025年4月に放映された、新菱冷熱工業のCM「私の名前は新菱冷熱」男性社員篇冒頭3秒のナレーションを聞いて、さわやかな気持ちになった。「私の仕事の一つに、空気の調和があります」と声を吹き込んでいたのは、小日向星一である。
画面左下には「空気の調和」で「空調」という字幕があり、このナレーション自体に心地よい空調的声色の魅力を感じる。「私の仕事の一つに」と「空気の調和があります」の区切り方もエアリーで、確かなナレーション力がしっかりと裏打ちしている。
映像内で男性社員役を演じるのも小日向星一。企業の空気感を体現する佇まいが見事に調和している。2026年4月から放映されている、続編「私たちは新菱冷熱です」合同説明会篇でも引き続き、彼の声の魅力が推進力になっている。
◆初大河ドラマで演じたリアル兄弟役
入社を検討する就活生たちが傾聴する中、小日向星一演じる男性社員が言う。「皆さん、初めまして。私たちは……」。すると就活生の一人が「しんびし」と企業名を正確に読めない様子。
社員を映すカットに戻り、正しい読み方で「新菱（しんりょう）冷熱です」と続けて答える。
前作CMから「私」というクリアな響きが連動しながら、ここでも「私たちは」と「新菱冷熱です」がうまく区切られていることが興味深い。
しかも区切りを入れた就活生を演じるのが、なんと小日向星一の弟である小日向春平なのだ。
小日向春平演じる就活生は、正しい企業名の読み方を知って思わず指を差し、合点を得たように「新菱冷熱」と反復する。小日向兄弟による掛け合い、連携が心地よいのだが、2021年の大河ドラマ『青天を衝け』では、ドラマ内でもリアル兄弟を演じた。
◆父・小日向文世との初共演CM
小日向星一が演じたのが松平容保。小日向春平が演じたのが松平定敬。激動の時代に江戸幕府を守り抜こうとした兄弟だ。
大河ドラマ初出演（なおかつ兄弟初共演）の小日向兄弟は第15回で揃って初登場した。場面の舞台は京都御所だった。
画面上手に小日向春平、下手に小日向星一。撮影現場にも一緒に行ったというリアル兄弟だからこそ、醸せる空気感があった。
二人は明治大学の先輩後輩でもある。さらに小日向星一は、父・小日向文世ともリアル父子共演を果たしている。
2018年1月放映、いすゞ自動車の小型トラック「エルフ」のCM「後継者現る!?」で、サンタクロースの父と子という設定だった。初共演でもあった。
メイキング映像を見ると、ディレクターからの指示で小日向星一が小日向文世の背中を何度か叩く芝居があるのだが、叩いてすぐに背中をさすってやる労りの動作に、リアル父子の関係性を垣間見た。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
X：@1895cu
就活生役には弟の小日向春平。大河ドラマ『青天を衝け』（NHK、2021年）ではリアル兄弟役を演じた二人の再共演が心地よい。
2018年には、父・小日向文世との初共演が話題になった、小日向星一の魅力とは？“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
何て澄んだ声なんだろう……。2025年4月に放映された、新菱冷熱工業のCM「私の名前は新菱冷熱」男性社員篇冒頭3秒のナレーションを聞いて、さわやかな気持ちになった。「私の仕事の一つに、空気の調和があります」と声を吹き込んでいたのは、小日向星一である。
画面左下には「空気の調和」で「空調」という字幕があり、このナレーション自体に心地よい空調的声色の魅力を感じる。「私の仕事の一つに」と「空気の調和があります」の区切り方もエアリーで、確かなナレーション力がしっかりと裏打ちしている。
映像内で男性社員役を演じるのも小日向星一。企業の空気感を体現する佇まいが見事に調和している。2026年4月から放映されている、続編「私たちは新菱冷熱です」合同説明会篇でも引き続き、彼の声の魅力が推進力になっている。
◆初大河ドラマで演じたリアル兄弟役
入社を検討する就活生たちが傾聴する中、小日向星一演じる男性社員が言う。「皆さん、初めまして。私たちは……」。すると就活生の一人が「しんびし」と企業名を正確に読めない様子。
社員を映すカットに戻り、正しい読み方で「新菱（しんりょう）冷熱です」と続けて答える。
前作CMから「私」というクリアな響きが連動しながら、ここでも「私たちは」と「新菱冷熱です」がうまく区切られていることが興味深い。
しかも区切りを入れた就活生を演じるのが、なんと小日向星一の弟である小日向春平なのだ。
小日向春平演じる就活生は、正しい企業名の読み方を知って思わず指を差し、合点を得たように「新菱冷熱」と反復する。小日向兄弟による掛け合い、連携が心地よいのだが、2021年の大河ドラマ『青天を衝け』では、ドラマ内でもリアル兄弟を演じた。
◆父・小日向文世との初共演CM
小日向星一が演じたのが松平容保。小日向春平が演じたのが松平定敬。激動の時代に江戸幕府を守り抜こうとした兄弟だ。
大河ドラマ初出演（なおかつ兄弟初共演）の小日向兄弟は第15回で揃って初登場した。場面の舞台は京都御所だった。
画面上手に小日向春平、下手に小日向星一。撮影現場にも一緒に行ったというリアル兄弟だからこそ、醸せる空気感があった。
二人は明治大学の先輩後輩でもある。さらに小日向星一は、父・小日向文世ともリアル父子共演を果たしている。
2018年1月放映、いすゞ自動車の小型トラック「エルフ」のCM「後継者現る!?」で、サンタクロースの父と子という設定だった。初共演でもあった。
メイキング映像を見ると、ディレクターからの指示で小日向星一が小日向文世の背中を何度か叩く芝居があるのだが、叩いてすぐに背中をさすってやる労りの動作に、リアル父子の関係性を垣間見た。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
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