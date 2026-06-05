仙台が新沼康生の契約継続を発表…チームを盛り上げるエナジーガイ「来季も全力でGRIND」

6月5日、仙台89ERSは、新沼康生と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。

23歳の新沼は東京都出身で、194センチ94キロのスモールフォワード。2024－25シーズンに日本大学から特別指定選手として仙台に加入した。今シーズンはB1リーグ戦27試合に出場し、1試合平均0.7得点、0.4リバウンド、0.1アシストを記録した。

出場機会は限られたものの、ベンチやコート上でチームを鼓舞するエナジーガイとして存在感を発揮。Bプレミア初年度となる2026－27シーズンも、仙台の一員としてプレーすることになった。

今回の契約発表に際して、新沼はクラブを通じて「今シーズンもたくさんの黄援をありがとうございました。今シーズンは、試合に出場した際にファンのみなさんの黄援に何度も背中を押していただき、どんな時も前を向き続けることができました。このチームで過ごした日々は、自分にとって大きな誇りです」とコメント。

続けて、「来シーズンもこのチームの一員として闘えることをとても嬉しく思います。さらに成長した姿をお見せし、ファンのみなさんと最高の景色を見られるよう、来シーズンも全力でGRINDしていきます。来シーズンも一緒に闘ってください！」と、さらなる飛躍を誓った。





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