島根スサノオマジックがクラブブランド刷新…新プライマリーロゴ発表、Bプレミア開幕へ「継承と革新」

6月5日、島根スサノオマジックは、2026－27シーズンおよびB.LEAGUE PREMIER開幕に向けたクラブブランド刷新発表会「BRAND NEW : DAY 0」を公式YouTubeチャンネルで公開し、新プライマリーロゴなどを発表した。

今回のブランド刷新では、新たなプライマリーロゴの発表をはじめ、ユニフォームサプライヤーの変更および新ユニフォームデザインの公開、ファンクラブ「BLUE STORMERS」の新ロイヤリティプログラム、オフィシャルチアパフォーマンスグループの名称変更、公式アプリの開発など、Bプレミア初年度を見据えた取り組みが明らかになった。





［写真］＝島根スサノオマジック

島根は2010年のクラブ創設以来、中国地方初のプロバスケットボールチームとして地域とともに歩んできた。クラブ創設から17年を迎え、2026年9月に開幕する新たな最高峰リーグ「B.LEAGUE PREMIER」へ挑むにあたり、「継承と革新」をテーマにクラブブランドを刷新。発表会タイトルの「BRAND NEW : DAY 0」には、“新たな歴史を刻み始める0日目”という思いが込められている。

新プライマリーロゴは、これまでのロゴにも用いられていた「天叢雲剣（あまのむらくものつるぎ）」をモチーフに、島根スサノオマジックの頭文字である「S」と「M」を組み合わせたデザイン。伝統を受け継ぎながらも、シンプルで力強いBプレミア時代の新たな象徴として生まれ変わった。クリエイティブコンセプトには、「BLUE＝青く」「BOLD＝大胆に」「BRIGHT＝明快に」の“3B”を掲げている。

また、2026－27シーズンからは、世界有数のスポーツライセンス企業であるFanaticsの日本法人「ファナティクス・ジャパン合同会社」とオフィシャルサプライヤー契約を締結。Bプレミア時代にふさわしい新ユニフォーム開発を進めていくという。





採用予定の新ユニフォームを着用した“ARニック”が登場［写真］＝島根スサノオマジック

ファンクラブ「BLUE STORMERS」では、新たなロイヤリティプログラムとして「ステージ制」を導入。来場、応援、グッズ購入、クラブ活動への参加など、ファンの“熱量”をポイント化し、ステージに応じた特別な体験や特典を提供する予定となっている。

さらに、オフィシャルチアパフォーマンスグループ「アクア☆マジック」は、ブランド刷新に伴い「アクア・ミラ（AQUA MIRA）」へ名称変更。水の都・松江を象徴する「AQUA」と、未来や奇跡、輝きを連想させる「MIRA」を組み合わせた名称で、新たなスタートを切る。

島根の榎本幸司代表取締役社長は、今回のブランド刷新について「これまで島根スサノオマジックが築き上げてきた歴史や伝統、そしてファンの皆さまと共に紡いできた想いを捨てるのではなく、しっかりと受け継ぎながら、その上に新しい歴史を積み上げていく。その決意を形にしたのが今回のブランド刷新です」とコメントした。

続けて、「長年親しまれてきたロゴを変更することは、クラブにとって大きな決断でした。しかし、私たちは2026年9月に開幕するB.LEAGUE PREMIERという新たな時代を前に、現状に留まるのではなく、自ら変化し、挑戦する道を選びました」と説明。「今回の変更は、私たちの『マインドセット（心構え）の意思表示』なのです」と、クラブの新たな一歩への決意を示した。





松江市総合体育館の改修後イメージ［写真］＝島根スサノオマジック

松江市総合体育館の改修や専用練習施設「スサマジ・ビレッジ」の建設も進むなか、ブランド刷新を発表した島根スサノオマジック。Bプレミア開幕へ向け、“新たな歴史の0日目”から歩みを進める。

【動画】島根スサノオマジックのリブランディング会見フル映像