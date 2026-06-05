三遠ネオフェニックスが2年契約でジョシュ・ハレルソンを獲得…日本代表経験を持つ37歳帰化選手

三遠ネオフェニックスは6月5日、ジョシュ・ハレルソンと2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。翌シーズンまでの2年契約となる。

帰化選手として日本代表経験を持つハレルソンは、208センチ125キロの体格を誇る37歳のビッグマン。ケンタッキー大学出身で、NBAで通算75試合に出場した実績を持つ。Bリーグ初年度に大阪エヴェッサへ加入すると、サンロッカーズ渋谷、福島ファイヤーボンズでもプレーし、2023－24シーズンに佐賀バルーナーズへ移籍した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は16試合の先発を含む48試合の出場で1試合平均6.5得点6.4リバウンド1.7アシストを記録。シーズン終了後、契約満了による退団が発表され、Bリーグの自由交渉選手リストへ公示されていた。

ハレルソン、北郷謙二郎ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「このような機会を与えてくださった、三遠ネオフェニックスに感謝しています。この素晴らしいチームでプレーできることをとても楽しみにしています。自分の力を発揮し、優勝に貢献したいと思っています。応援よろしくお願いします。全力を尽くします」（ハレルソン）

「このたび、ジョシュ・ハレルソン選手が三遠ネオフェニックスに加わることとなり、大変嬉しく思います。ハレルソン選手はNBAでの経験に加え、日本のB.LEAGUEで長年にわたり実績を積み重ねてきた、非常に信頼性の高いビッグマンです。リバウンド力、フィジカルなプレー、そしてアウトサイドシュートも兼ね備えた多彩なスキルは、我々のチームにとって大きな力となると確信しています。また、チームカルチャーへの適応力やリーダーシップも高く評価しています。若手選手にとっても良い手本となり、チーム全体の底上げにつながる存在になることを期待しています。三遠ネオフェニックスのBプレミアでの挑戦を、ハレルソン選手とともに戦っていけることを楽しみにしています。引き続き、皆さまのご声援をよろしくお願いいたします」（北郷GM）

なお、三遠は新シーズンに向け、5日時点で浅井英矢、根本大、児玉ジュニア、湧川颯斗、佐々木隆成、津屋一球との契約締結を発表している。