「クッション性がすごい」「しっかり止まれる」…原修太と佐々木隆成がプーマの新作発表会に登壇

プーマ ジャパン株式会社は、6月1日に「PUMA Presents『SHOWTIME』3DAYS・HOOPS新作発表会」を開催した。

発表会では、プーマ独自の「NITRO（ニトロ）」テクノロジーを搭載した新作バスケットボールシューズ「ALL PRO NITRO 2 ELITE」など3モデルがお披露目された。ゲストとして契約プロの原修太（千葉ジェッツ）と佐々木隆成（三遠ネオフェニックス）が登壇し、MCを務めた副島淳氏の進行のもと、今シーズンの振り返りや新作シューズの魅力、今後の目標などについてトークセッションが行われた。

今回発表された（右から）「ALL PRO NITRO ™ 2 ELITE SHOWTIME PACK」「ALL PRO NITRO™ 2」「ALL PRO NITRO™ SKYBREAK 2」

普段は別チームで戦う両選手は、お互いのプレーの印象について言及。原は佐々木について、「とにかく速いです。ディフェンスをする際にはある程度予測をしていますが、特に右ドライブは予測していても止めるのが難しい。得点を一気に重ねる爆発力も持っている選手です」とコメントした。

一方、佐々木は原について、「とにかくフィジカルが強いです。マッチアップして身体をぶつけても全く動かず、本当に岩のような存在です。ただ強いだけではなく繊細な動きもできるので、本当にすごい選手だと思います」と語り、リーグを代表する選手として互いへのリスペクトを示した。

また、新作シューズ「ALL PRO NITRO 2 ELITE」の履き心地について、原は「インソールのクッション性がすごい。踏み込む際には外側の部分がしっかりホールドしてくれる印象があり、とても楽しみなシューズです」と期待を寄せた。スピードを武器とする佐々木も「グリップ力が高く、スピードに乗った状態でも止まってシュートに移ることができると感じました」と評価している。

今後の目標について問われると、原は「日本代表として日本のバスケットボール界に貢献すること、そして40歳までチームに貢献し続けることが目標です」と力強く宣言。佐々木も「日本代表として活躍することはもちろんですが、優勝を経験するプレーヤーになりたいと思っています。チームでその喜びを分かち合いたいです」と意気込みを語った。

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