ベルテックス静岡が柏倉哲平と林翔太郎の契約継続を発表…「最高の熱狂空間をさらに熱く」

6月4日、ベルテックス静岡は、柏倉哲平、林翔太郎と2026－27シーズンの選手契約継続で合意したことを発表した。なお、林とは2027－28シーズンまでの2年契約となる。

山形県出身で現在31歳の柏倉は、180センチ82キロのポイントガード。青山学院大学からアースフレンズ東京Zへ加入し、新潟アルビレックスBB、滋賀レイクス、川崎ブレイブサンダースでのプレーを経て2025－26シーズンから静岡へ加入した。移籍1年目となった今シーズンのB2リーグ戦では29試合に出場して1試合平均5.8得点0.9リバウンド2.8アシストを記録した。

今回の発表に際し、柏倉はクラブを通じて「今シーズンの悔しさを必ずコート上で晴らすためにも1日1日を大切に準備していきたいと思います」と意気込み、「静岡のブースターの皆さんが作ってくれる最高の熱狂空間をさらに熱く盛り上げていけるように頑張ります」とファンへメッセージを送った。

北海道出身で現在30歳の林は、195センチ93キロのスモールフォワード。東海大学九州から特別指定選手として川崎へ加入し、その後は新潟、滋賀、茨城ロボッツ、福島ファイヤーボンズを渡り歩き、2025－26シーズンから静岡へ加入した。今シーズンのリーグ戦では46試合に出場し、1試合平均3.9得点2.2リバウンド1.1アシストの成績を残した。

林は「来シーズンから新たなリーグになり、その歴史にベルテックス静岡の名前を刻めるよう、ともに戦っていきましょう」と呼びかけ、「パワーアップした姿を見せることができるように頑張ります」とさらなる成長を誓った。

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