琉球ゴールデンキングスがクーリーとの複数年契約を発表…「勝つ文化を築き上げてきました」

6月4日、琉球ゴールデンキングスは、ジャック・クーリーと2026－27シーズンの契約および2年間の複数年契約に合意したことを発表した。

アメリカ合衆国出身で現在35歳のクーリーは、206センチ115キロのセンター。ノートルダム大学からNBAやヨーロッパのリーグなどを経て、2019－20シーズンに琉球へ加入した。過去3度のリバウンド王に輝くなど長年チームの大黒柱として活躍し、琉球で7年目となった今シーズンのB1リーグ戦では60試合に出場。1試合平均13.2得点9.6リバウンド1.8アシストを記録した。

今回の発表に際して、クラブとクーリーが寄せたコメントは以下のとおり。

▼クラブコメント



「クーリー選手と来シーズンもともに戦えることを大変うれしく思います。

クーリー選手は、長年にわたりBリーグの第一線で活躍し続ける、リーグを代表するビッグマンです。現役の外国籍選手のなかでも屈指の在籍年数を誇り、高いパフォーマンスを維持し続けていること自体が、クーリー選手の実力とプロフェッショナリズムを物語っています。圧倒的なリバウンド力、ゴール下でのフィジカルの強さ、勝利への執念に加え、スクリーンやルーズボール、体を張ったプレーなど、勝利に必要な仕事を徹底して遂行し続けてくれる選手です。どんな局面でも感情を前面に出して戦う姿勢はチームに大きなエネルギーをもたらし、ファンの皆さまの心を強く揺さぶってきました。

沖縄を深く愛し、キングスのために勝ちたいという強い思いを持って戦い続けてくれるクーリー選手が、来シーズンもキングスのゴール下を力強く支え、チームを勝利へと導いてくれることを期待しています。引き続き、クーリー選手への応援をよろしくお願いいたします」

▼ジャック・クーリー



「キングスファンの皆さん！

今シーズンは、私たちの望んでいたような終わり方ではありませんでしたが、どのような状況でも冷静さとプロフェッショナリズムを持って戦い抜くことができたことを誇りに思っています。今シーズンはたくさんの浮き沈みがありましたが、そのなかでもシーズンを通して変わらなかったのは皆さんからの応援でした。いつも私たちに100パーセントの声援を送り続けてくださり、世界最高のファンでいてくれて本当にありがとうございます！

来シーズンも引き続き、皆さんの前でプレーできることをとても楽しみにしています。

キングスは勝つ文化を築き上げてきました。そしてその文化を来シーズンも必ず継続していけるよう尽力します。

皆さんからのご声援に心から感謝しています。Go Kings!」







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