「世界初!?」美術館でお菓子のグミに迫る『グミの世界展』開催 体験型アクティビティも登場へ【概要・見どころ】
掛川市二の丸美術館（静岡県掛川市）で、夏休み特別企画展『グミの世界展 〜旅するグミ〜』が6月20日から開催されることになり、注目が集まっている。
【画像】『グミの世界展 〜旅するグミ〜』イベント情報
今や世界中から熱い視線を集める「グミ」をテーマにした夏休みの特別企画展。 1920年代にドイツで誕生したグミが日本で初めて発売されたのは、1980年のこと。それから約50年の時を経て、日本のグミは進化を遂げ、世は空前のグミブームとなっている。
『グミの世界展』では、ドイツでの誕生から始まるグミの歴史や、スマホやSNS、新型コロナなど現代社会の変化、日本独自技術の進化などから、「JAPANグミ」の最前線に迫る。大人から子どもまで夢中になれる体験型アクティビティも登場し、美術館の全館を使ってグミの奥深い世界へと迫る。
日本グミ協会が監修し、菓子メーカー各社も協力。チラシビジュアルでは「世界初!?グミのあれこれがわかるグミ展開催！」「グミ好きさん集まれ〜！」とアピールする。
「気持ちを弾ませたり、リラックスさせたりと単なるお菓子という枠を超えたグミの奥深い世界をこの機会にどうぞお楽しみください。大人にとっては懐かしくも新しいアート、子どもにとっては最高の遊び場となる、これまでにない『文化としてのグミ』を体感できる新感覚の展覧会です」と呼びかけている。
■『グミの世界展 〜旅するグミ〜』みどころ
1.【歴史と文化】グミの発祥から、世界が注目する「JAPANグミ」の最前線へ
世界的なグミのパイオニア「ハリボー」のルーツを紐解くとともに、独自の進化を遂げた日本のグミ文化を徹底分析。
日本グミ協会様をはじめ、国内主要グミメーカー各社のご協力のもと、貴重な資料や歴代のグミパッケージコレクションを一挙に展示します。
デザインや技術の視点から、グミが「文化」へと昇華する軌跡をたどります。
2. 【体験・イベント】遊び心満載！五感で楽しむグミのアトラクション
見るだけでなく、自ら参加して楽しめるコンテンツを多数ご用意いたしました。
・グミつめつめ選手権： 制限時間内にどれだけ詰められるか挑戦！
・推しグミアンケート＆グミマニアッククイズ： あなたのグミ愛が試される？
・カプセルキャッチ： 本展限定の「グミパッケージ・キーホルダー」が手に入るチャンス！
会期：6月20日（土）〜9月6日（日）（月曜日は休館）
会場：掛川市二の丸美術館（静岡県掛川市掛川1142-1）
アクセス：JR東海道新幹線・天竜浜名湖鉄道「掛川駅」より徒歩約10分
【画像】『グミの世界展 〜旅するグミ〜』イベント情報
今や世界中から熱い視線を集める「グミ」をテーマにした夏休みの特別企画展。 1920年代にドイツで誕生したグミが日本で初めて発売されたのは、1980年のこと。それから約50年の時を経て、日本のグミは進化を遂げ、世は空前のグミブームとなっている。
日本グミ協会が監修し、菓子メーカー各社も協力。チラシビジュアルでは「世界初!?グミのあれこれがわかるグミ展開催！」「グミ好きさん集まれ〜！」とアピールする。
「気持ちを弾ませたり、リラックスさせたりと単なるお菓子という枠を超えたグミの奥深い世界をこの機会にどうぞお楽しみください。大人にとっては懐かしくも新しいアート、子どもにとっては最高の遊び場となる、これまでにない『文化としてのグミ』を体感できる新感覚の展覧会です」と呼びかけている。
■『グミの世界展 〜旅するグミ〜』みどころ
1.【歴史と文化】グミの発祥から、世界が注目する「JAPANグミ」の最前線へ
世界的なグミのパイオニア「ハリボー」のルーツを紐解くとともに、独自の進化を遂げた日本のグミ文化を徹底分析。
日本グミ協会様をはじめ、国内主要グミメーカー各社のご協力のもと、貴重な資料や歴代のグミパッケージコレクションを一挙に展示します。
デザインや技術の視点から、グミが「文化」へと昇華する軌跡をたどります。
2. 【体験・イベント】遊び心満載！五感で楽しむグミのアトラクション
見るだけでなく、自ら参加して楽しめるコンテンツを多数ご用意いたしました。
・グミつめつめ選手権： 制限時間内にどれだけ詰められるか挑戦！
・推しグミアンケート＆グミマニアッククイズ： あなたのグミ愛が試される？
・カプセルキャッチ： 本展限定の「グミパッケージ・キーホルダー」が手に入るチャンス！
会期：6月20日（土）〜9月6日（日）（月曜日は休館）
会場：掛川市二の丸美術館（静岡県掛川市掛川1142-1）
アクセス：JR東海道新幹線・天竜浜名湖鉄道「掛川駅」より徒歩約10分