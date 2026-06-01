超特急タカシ、初写真集決定 “動物好きにとってベストプレイス”で撮影・全衣装セルフコーディネート【BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xmex】
【モデルプレス＝2026/06/01】超特急・タカシ（松尾太陽）の初となる写真集『BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xmex (読み：シェムシュ／マルタ語で「太陽」の意味）』が、7月7日に発売されることが決定した。
【写真】超特急タカシ、ファンの存在取り入れたこだわりネイル
2026年12月25日で結成15周年を迎えたメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急は、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演2DAYS（11月25日・26日）を発表し、勢いを増している。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している9人組。『BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xmex』はそんな超特急をバックボーカルとして14年間、支え続けた7号車・タカシ初の写真集となる。
本書の撮影は地中海の中央に位置するマルタ島とゴゾ島の2箇所。世界遺産となる歴史ある街や美しい海はもちろん、マルタ島は「猫の島」と呼ばれていることから、大の動物好きのタカシにとってベストプレイスとなった。また衣装は全てタカシ自身がコーディネート。マルタ、ゴゾの美しい景色だけでなく、衣装も見どころだ。さらに今回、写真集撮影のメイキング動画などを収めたDVDもセットになり、充実した1冊に。この発売を記念して、発売記念イベントも開催予定となっている。（modelpress編集部）
2026年7月7日（火）発売
価格：5500円（本体5000円＋税10%）DVD付き
撮影：白木努（PEACE MONKEY）
判型：B5変形
ページ数：112ページ
発行：株式会社 主婦と生活社
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急タカシ、ファンの存在取り入れたこだわりネイル
◆超特急タカシ、初写真集決定
2026年12月25日で結成15周年を迎えたメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急は、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演2DAYS（11月25日・26日）を発表し、勢いを増している。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している9人組。『BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xmex』はそんな超特急をバックボーカルとして14年間、支え続けた7号車・タカシ初の写真集となる。
◆「BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xemx」
2026年7月7日（火）発売
価格：5500円（本体5000円＋税10%）DVD付き
撮影：白木努（PEACE MONKEY）
判型：B5変形
ページ数：112ページ
発行：株式会社 主婦と生活社
【Not Sponsored 記事】