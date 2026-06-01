A千葉から茨城へ前田怜緒が移籍…3年契約でBプレミア参戦、GM期待「ゲームチェンジャー」

6月1日、茨城ロボッツは、アルティーリ千葉を契約満了となった前田怜緒と、2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。契約期間は2028－29シーズンまでの3年契約となる。

宮城県出身で現在28歳の前田は、191センチ86キロのシューティングガード兼スモールフォワード。白鷗大学から2019－20シーズンに特別指定選手として滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）へ加入し、Bリーグデビューを果たした。2021－22シーズンからは信州ブレイブウォリアーズでプレーし、2023－24シーズンにA千葉へ移籍。加入3年目だった今シーズンは、B1リーグ戦39試合に出場し、1試合平均8.2得点、2.3リバウンド、3.5アシストをマークした。

Bプレミア初年度へ向けてロスター整備を進める茨城にとって、複数ポジションをこなせる前田の加入は大きな補強。今回の発表に際し、前田と茨城の落慶久ゼネラルマネージャーは、クラブを通じてそれぞれコメントを発表した。







▼前田怜緒



「茨城ロボッツのファン・ブースターの皆さん、はじめまして。前田怜緒です。Bプレミア初年度を、茨城ロボッツという素晴らしい組織のもとでプレーできることを、大変うれしく思います。ブースターの皆さんに『応援してよかった』と思っていただけるよう、全力でプレーします！アダストリアみとアリーナで皆さんとお会いできる日を心から楽しみにしています。熱い応援、よろしくお願いします！」

▼落慶久GM



「前田選手が、今までのキャリアで培った経験を活かしながら、選手としてさらに飛躍するであろうこれからの3シーズンを、茨城ロボッツでともに戦ってくれることを大変うれしく思います。今回の3年契約という長期コミッメントは、茨城ロボッツともに『勝つ文化』の黄金期を築き上げるという強い覚悟の証明です。前田選手は、191センチという恵まれたサイズを持ちながら、卓越したゲームメーク、鋭いドライブ、そして高いシュート精度を兼ね備えた、極めて希少価値の高い『大型コンボガード／ウイング』です。ディフェンスにおける高い強度とリーダーシップも含め、コート上のどのポジションからでも試合を支配できるその能力は、まさに我々が次のステージへ進むための『ゲームチェンジャー』となります。

また、前田選手の持つ『高い競争心』と『勝利にこだわる』メンタリティは、Bプレミアの舞台で大きく飛躍し、ステップアップしていこうとする茨城ロボッツに欠かせないものであり、あらゆる局面でチーム全体に素晴らしいパワーと影響力を発揮してくれると確信しています。ファン・ブースターの皆さま、茨城ロボッツの未来の象徴の一人となる前田選手へ、最高の熱量での歓迎をお願いいたします。そして、新時代へ向けて準備が整ったこれからのロボッツの快進撃に、どうぞ大いにご期待ください」





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