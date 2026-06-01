猫がしつこい人を嫌がる理由

人も、他人からしつこくされるのはあまり気持ちの良いことではありません。それは猫も同じことです。ただし、人と猫では感覚や習性が異なります。まずは、猫がしつこい人を嫌がる理由を理解しておきましょう。

1.自分のペースを乱されたくない

家族や職場などで仲間たちと一緒に生活や仕事を共にする人とは異なり、猫は基本的に単独で生活する動物です。そのため、猫が自分のペースを乱されたくないという気持ちは、私たちが想像している以上のものだと考えられます。

飼い主さんの行動が、たとえ愛猫への愛情から出たものであったとしても、猫の気持ちへの配慮が足りていないと、「しつこい」と感じて敬遠されがちになることもあるでしょう。

2.信頼関係の構築中

猫と人は、お互いのことを理解し合うことで信頼関係を築くことができます。そして、信頼関係が深まれば深まるほど、お互いの距離感も縮まっていきます。ただし、信頼関係は一朝一夕に築けるものではなく、時間がかかります。

飼い主さんが、愛猫との信頼関係は十分に深まったと感じていても、愛猫も同じだとは限りません。猫がまだ飼い主さんを信頼しきれていないにもかかわらず、飼い主さんがそれ以上の距離感で愛猫に接すると、猫は「しつこい人」だと感じて嫌悪感を抱いてしまうこともあるでしょう。

愛猫が飼い主さんと見つめながらゆっくりと瞬きをしたり、身体中のどこを触っても緊張しすぎずに受け入れてもらえるようになるまでは、まだ信頼関係の構築中だという感覚で愛猫と接しましょう。

3.ワンパターンの遊び方

猫は、毎回同じパターンが繰り返されるような、刺激の少ない遊びにすぐに飽きてしまいます。飼い主さんとのワンパターンの遊び方も、猫にとっては「しつこい」部類に入るかもしれません。

遊ぶ時には、おもちゃの操り方がパターン化しないように注意しましょう。昨日はカエル、今日は小鳥、明日はネズミといったように、同じ猫じゃらしでも動かし方を変えてみたり、ボールやけりぐるみなど複数のおもちゃを使い分けたりしてみましょう。

4.その日の気分や状況で変化するパーソナルスペース

あなたは、あまりよく知らない人から急に馴れ馴れしく体を触られると、どう感じるでしょうか。怖くなったり警戒したり、場合によっては不快になったりするのではないでしょうか。

人には、「それ以上近寄られると不快に感じる空間領域」というものがあります。それがパーソナルスペースです。無神経にパーソナルスペースに侵入してくる相手に対しては、苦手意識やしつこい人だという印象を抱くことが多いです。

パーソナルスペースは、猫にもあります。ただし、パーソナルスペースは固定されたものではありません。猫の性格によっても変わりますし、同じ猫でも相手との関係性や、その日の気分や状況によっても変化します。

もし愛猫からしつこい人だと思われたくないのであれば、常にその時の愛猫の気分や状況を理解し、最適なパーソナルスペースを確保するよう心がけることが大切です。

5.愛撫誘発性攻撃行動

甘えてきた猫を撫でていたら、さっきまで気持ちよさそうに撫でられていたのに、突然撫でている手を引っかいたり噛もうとしたりされたことがあるのではないでしょうか。これは「愛撫誘発性攻撃行動」と呼ばれる、猫に特有の攻撃行動です。

どういう条件で攻撃的になるのかについては、まだ明確にされてはいません。しかし、飼い主さんが愛猫の気持ちの変化に気づかず、しつこく撫でたり構いすぎたりしないことが予防法になります。

猫が発する「もうやめて」のサイン

ペット保険を取り扱っている某損害保険会社が2017年に行った猫の飼い主向けのアンケート調査によると、772名の飼い主の内、「愛猫はツンデレだと思う」と回答した方は過半数の50.5％でした。この背景には、「自分のペースを乱されたくない」とか「愛撫誘発性攻撃行動」などの、猫に特有な習性が関係していると考えられます。

しかし実際には、猫も突然態度を豹変するわけではありません。よく観察していると、猫が全身を使って「もうやめて」とか「嫌だ」というサインを出していることに気付けます。

眠くもない時間なのに何度もあくびをする、耳を後ろに倒す、しっぽを大きく振る、体を反らす、全身に余計な力が入るなどは、猫が「ストレスを感じている」時に出すサインです。これらのサインを見逃さず、すぐに解放することが、猫から「しつこい人」だと敬遠されないための秘訣です。

猫が好む距離感を保つ工夫

もう一つ、猫と飼い主さんの間で良好な距離感を保つためのコツがあります。それは、あらゆるシーンを想定し、愛猫にとって必要なパーソナルスペースを確保しておくということです。

猫と飼い主さんの信頼関係が深まると、猫のパーソナルスペースは極めて狭くなり、同じ布団で寝ることさえできるようになることもあります。しかし普段は、姿が見えるけれども少し離れた距離を空けたい、身の危険を感じた時にはできるだけ離れたいと感じる猫が多いと言われています。

これらを意識して、飼い主さんの普段の定位置のすぐ近く、少し離れた場所、隣室など身を隠せる場所のそれぞれに、愛猫が静かに落ち着いて過ごせる居場所を作りましょう。特に身を隠せる場所には、四方が囲まれた形状が理想的です。

すべてを平面上に用意するのは大変ですが、キャットタワーや棚の上など、空間を立体的に活用すれば、狭い住宅でも十分に愛猫のパーソナルスペースを確保できるでしょう。

大切なのは、どこで過ごすかを決めるのは愛猫だということです。高い場所にいる時には無理やり下ろそうとしない、呼びかけても返事をしない時でも、耳がピクッとしたのを返事だと解釈するなど、愛猫の気持ちを優先してください。

愛猫が甘えたくて近づいてきた時に構ってあげるというのが、猫にとって最も理想的な構われ方なのです。

まとめ

愛猫から「しつこい人」だと思われたくないなら、下記に配慮すると良いでしょう。

1.猫のペースを優先する

2.猫との信頼関係構築に焦りは禁物

3.遊び方のマンネリ化を防ぐ

4.愛猫に必要なパーソナルスペースを備えた環境を整える

5.猫のストレスサインを察知したらすぐに解放する

これらができるようになれば、あなたはきっと愛猫にとって理想的で信頼できる飼い主さんになれるはずです。