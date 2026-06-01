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IT系現役会社員・ネコさやが、動画「【2026年新登場】無制限使い放題！5Gの楽天モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」はおすすめ？ドコモ/au/ワイモバイル/ソフトバンク/UQ WiMAX徹底比較」を公開した。楽天モバイルの新端末「Rakuten WiFi Pocket 5G」を他社5社の製品と比較し、ユーザーの利用目的に応じた選び方を解説している。



新端末「Rakuten WiFi Pocket 5G」は、Wi-Fi 6と5Gに対応し、最大速度は下り2.14Gbpsと大幅に向上。バッテリー容量も4,000mAhへと約64％増加し、外出先での長時間の利用が可能になった。さらにクレードルにも対応し、自宅では「置くだけWiFi」として固定回線のように使える点も大きな魅力だ。



しかし、ネコさやは「ここまで高性能になった一方で、おすすめできない点もある」と指摘。ドコモ、au、ワイモバイル、ソフトバンク、UQ WiMAXの5社を交え、料金プランやキャンペーン、通信速度、機能など35項目で徹底的に比較した。



料金検証では、1年、2年、3年利用時の実質負担額を算出。楽天モバイルは月額3,278円の無制限プランと手頃な端末代が魅力で、「とにかく安くしたい人」向けと評価。一方で、通信速度や機能のバランスを重視する場合は、高額なキャッシュバックが用意されている「GMOとくとくBB WiMAX」が一番のおすすめだと結論付けた。



Wi-Fiルーター選びは、単なる月額料金の安さだけでなく、端末代金や割引キャンペーン、そして実際の通信速度など総合的な視点が必要不可欠だ。自身のライフスタイルや求める条件に照らし合わせ、最適な1台を見つけるための重要なガイドとなる動画である。