【2026年新登場】無制限使い放題！5Gの楽天モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」はおすすめ？ドコモ/au/ワイモバイル/ソフトバンク/UQ WiMAX徹底比較
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IT系現役会社員・ネコさやが、動画「【2026年新登場】無制限使い放題！5Gの楽天モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」はおすすめ？ドコモ/au/ワイモバイル/ソフトバンク/UQ WiMAX徹底比較」を公開した。楽天モバイルの新端末「Rakuten WiFi Pocket 5G」を他社5社の製品と比較し、ユーザーの利用目的に応じた選び方を解説している。
新端末「Rakuten WiFi Pocket 5G」は、Wi-Fi 6と5Gに対応し、最大速度は下り2.14Gbpsと大幅に向上。バッテリー容量も4,000mAhへと約64％増加し、外出先での長時間の利用が可能になった。さらにクレードルにも対応し、自宅では「置くだけWiFi」として固定回線のように使える点も大きな魅力だ。
しかし、ネコさやは「ここまで高性能になった一方で、おすすめできない点もある」と指摘。ドコモ、au、ワイモバイル、ソフトバンク、UQ WiMAXの5社を交え、料金プランやキャンペーン、通信速度、機能など35項目で徹底的に比較した。
料金検証では、1年、2年、3年利用時の実質負担額を算出。楽天モバイルは月額3,278円の無制限プランと手頃な端末代が魅力で、「とにかく安くしたい人」向けと評価。一方で、通信速度や機能のバランスを重視する場合は、高額なキャッシュバックが用意されている「GMOとくとくBB WiMAX」が一番のおすすめだと結論付けた。
Wi-Fiルーター選びは、単なる月額料金の安さだけでなく、端末代金や割引キャンペーン、そして実際の通信速度など総合的な視点が必要不可欠だ。自身のライフスタイルや求める条件に照らし合わせ、最適な1台を見つけるための重要なガイドとなる動画である。
新端末「Rakuten WiFi Pocket 5G」は、Wi-Fi 6と5Gに対応し、最大速度は下り2.14Gbpsと大幅に向上。バッテリー容量も4,000mAhへと約64％増加し、外出先での長時間の利用が可能になった。さらにクレードルにも対応し、自宅では「置くだけWiFi」として固定回線のように使える点も大きな魅力だ。
しかし、ネコさやは「ここまで高性能になった一方で、おすすめできない点もある」と指摘。ドコモ、au、ワイモバイル、ソフトバンク、UQ WiMAXの5社を交え、料金プランやキャンペーン、通信速度、機能など35項目で徹底的に比較した。
料金検証では、1年、2年、3年利用時の実質負担額を算出。楽天モバイルは月額3,278円の無制限プランと手頃な端末代が魅力で、「とにかく安くしたい人」向けと評価。一方で、通信速度や機能のバランスを重視する場合は、高額なキャッシュバックが用意されている「GMOとくとくBB WiMAX」が一番のおすすめだと結論付けた。
Wi-Fiルーター選びは、単なる月額料金の安さだけでなく、端末代金や割引キャンペーン、そして実際の通信速度など総合的な視点が必要不可欠だ。自身のライフスタイルや求める条件に照らし合わせ、最適な1台を見つけるための重要なガイドとなる動画である。
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IT系の会社で働く現役会社員です。 パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。