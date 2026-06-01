二宮和也、嵐ラストライブ後に撮った写真にファン涙 プロフィール消失にも「寂しい」の声
俳優の二宮和也が1日にXを更新し、嵐としてのラストライブを終えた心境と会場の写真を公開。ファンからは「ありがとう！」「5人で嵐！」といった声が集まった。
【写真】ラストライブ直後の東京ドームに“万感の思い”
二宮が「最後の最後まで嵐。5人で嵐」と投稿したの1枚のオフショット。写真には、東京ドームと思われるステージ上に置かれた5つのシャンパングラスが映し出されている。
二宮は5月31日に東京ドームで行われた嵐のラストライブに出演。同日付でグループは活動終了となり、1999年11月のデビューから約26年8ヶ月にわたる歴史に幕を下ろした。
投稿の中で二宮が「どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように」とファンを気遣うと「5人揃って全力で走り切ってくれてありがとう！」「最後の最後まで！嵐は5人！5人で嵐！」「これからも5人それぞれ応援します!!」などの反響が寄せられていた。
なお、嵐の活動終了したこの日をもって大野智はSTARTO ENTERTAINMENTを退所。二宮と松本潤はエージェント契約終了となり、STARTO ENTERTAINMENT公式ホームページからもプロフィールがなくなっている。この件もSNSでは話題になっており、「分かってたことだけどやはり寂しいな」「プロフィール見れなくなってて、終わったんだって実感して泣きそう」といった声が寄せられている。
引用：「二宮和也」X（@nino_honmono）
【写真】ラストライブ直後の東京ドームに“万感の思い”
二宮が「最後の最後まで嵐。5人で嵐」と投稿したの1枚のオフショット。写真には、東京ドームと思われるステージ上に置かれた5つのシャンパングラスが映し出されている。
二宮は5月31日に東京ドームで行われた嵐のラストライブに出演。同日付でグループは活動終了となり、1999年11月のデビューから約26年8ヶ月にわたる歴史に幕を下ろした。
なお、嵐の活動終了したこの日をもって大野智はSTARTO ENTERTAINMENTを退所。二宮と松本潤はエージェント契約終了となり、STARTO ENTERTAINMENT公式ホームページからもプロフィールがなくなっている。この件もSNSでは話題になっており、「分かってたことだけどやはり寂しいな」「プロフィール見れなくなってて、終わったんだって実感して泣きそう」といった声が寄せられている。
引用：「二宮和也」X（@nino_honmono）