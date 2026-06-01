山本が今季5勝目

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発登板。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投で今季5勝目をマークした。チームは9-1と、5月を快勝で締めた。敗れたフィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手は、山本が見せた前回登板との違いについて語った。

山本は初回、シュワーバーとハーパーから三振を奪う上々の立ち上がり。4回に2安打を浴びて2死一、二塁とされるもストットを左飛に打ち取った。最大のピンチは5回。内野安打と二塁打で1死二、三塁とされるも、シュワーバー、ターナーを力のある速球で連続三振に仕留めた。

ハーパーはこの日、山本に対して2打数無安打1四球。「我々と対戦するとき、あるいはどの投手であれマウンドに上がるときは、常に彼らのベストなボールを投げてくるものだと思う」と語り、この日は山本からチームが“特別扱い”を受けたと感じたようだ。

「ヤマモトはミルウォーキー（ブルワーズ）戦では94〜95マイル（約151〜153キロ）だったと思うが、我々に対しては98〜99マイル（約158〜159キロ）を出していた。だから当然、我々は相手の最高の投球を受けることになるが、僕はそれが大好きなんだ。相手のベストの投球と対戦するのは望むところだし、彼らは素晴らしいチームだ。ワールドシリーズを連覇している強豪チームだからね」

山本が前回登板のブルワーズ戦より、球速を上げてきたとハーパーは分析。シュワーバー、ターナーらスター揃いの打線に、相手投手が出力をアップさせることを表現した。

「でも、我々は自分たちの野球をやり続けるだけだ。さっきも言ったように、我々は5月を勝ち越した。多くの人がそれを予想していなかったと思うけれどね。5月を勝ち越したのだから、次は6月、そしてその先もずっと勝ち続けなければならない。前に進み続けるだけさ」ともコメント。現在貯金1つで、ナ・リーグ東地区では首位ブレーブスに大きく差をつけられているが、現状を前向きにとらえていた。



（THE ANSWER編集部）