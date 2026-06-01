5月31日（日）、沖縄県那覇市のGOLD DISC OKINAWAにて、Neil（二イル）初となるバックバンド編成でのワンマンライブが開催された。6月8日に15歳の誕生日を迎えるNeilにとって、14歳最後のライブであり、その記念すべき公演には＜Goodbye Fourteen＞というタイトルが掲げられた。

会場が暗転し、バンドによるイントロが鳴り響くとNeilがステージに登場。オープニングを飾ったのはメジャーデビュー曲「Someday」だ。変声期を迎えながらも健在のハイトーンボイスを響かせ、ライブの幕開けにふさわしい力強いパフォーマンスで観客を引き込んだ。

「改めましてNeilです！」と元気いっぱいに挨拶をすると、続いて披露したのは2nd Mini Album『STAIRS』に収録されているORANGE RANGE「キズナ」のカバー。沖縄の先輩アーティストへのリスペクトが感じられるカバーで、温かな歌声が会場を包み込んだ。

さらに、自身が小学5年生のときに初めて作詞・作曲したオリジナル曲「君と」を披露。海や風をイメージして制作されたこの楽曲は、どこか沖縄の景色を感じさせる1曲。当時13歳だったNeilが自らレコーディングも手掛けた思い入れの深い作品だ。

続いて披露されたのはHYの「いちばん近くに」カバー。「キズナ」同様、『STAIRS』にも収録されているこの楽曲には、HYの新里英之がフィーチャリング参加しており、沖縄音楽シーンとのつながりを感じさせていた。そして、なんとサプライズで新里英之本人が登場！Neil本人も事前に知らされていなかった本当のサプライズで、会場は大盛り上がり！3月に行われたHY SKY Fes 2026 & Special Night以来の2人の共演となり、美しいハーモニーが響き渡った。

ライブ中盤はカバー曲コーナーへ。宇多田ヒカルの「First Love」をアコースティックギターとピアノによる弾き語りで披露すると、会場の空気は一変。原曲の繊細かつ切ないメロディと、Neilの甘く透明感のある歌声が際立ち、観客を楽曲の世界観へと引き込んだ。

続く斉藤和義の「歩いて帰ろう」ではエレキギターを手に取り、会場のボルテージは一気に上昇。スキルフルなギターソロも披露し、その勢いのままザ・ビートルズやボーイズIIメンもカバーし、時代を超えて愛される「Money（That’s What I Want）」カバーを披露。観客との掛け合いで会場の一体感を生み出した。

次のMCではこの日ステージを共にしているコーラス&バンドメンバーを紹介。キレキレのパフォーマンスを披露する姿とは異なり、親しみやすいキャラクターで14歳らしさを垣間見せた。そして、6月8日に誕生日を迎えるNeilへ、大きなケーキと花束を持った沖縄アクターズスクールの仲間たちがサプライズでステージに登場！会場全体でバースデーソングを贈り、少し早めの誕生日を祝った。

ライブ終盤は、「First Love Story」「Break Through」「Superstar」とアップテンポなダンスミュージックのナンバーを立て続けに披露。ダンスブレイクも挟み、これまでとは異なる表情を見せながら、シンガーとしてだけでなくエンターテイナーとしての魅力も存分に発揮した。

アンコールでは最新リリース曲「恋バグ」を届け、自身初となるバンド編成でのワンマンライブは全11曲を披露して幕を閉じた。

14歳とは思えない表現力と存在感で観客を魅了したNeil。15歳を目前に控えた彼の新たなスタートに、大きな期待が集まる一夜となった。

＜Goodbye Fourteen＞

5月31日（日）＠沖縄県那覇市GOLD DISC OKINAWA

1.Someday

2.キズナ feat.B.ROX

3.君と

4.いちばん近くに feat.新里英之（HY）

5.First Love/宇多田ヒカル（Cover）

6.歩いて帰ろう/斎藤和義（Cover）

7.Money（That’s What I Want）/Barrett Strong（Cover）

8.First Love story

9.Break Through

10.Superstar

ENCORE

11.恋バグ

＜Neil’s Music Room＞

Vol.3 - 2026.6.9（火）

＠GOOD TEMPO -MUSIC, BAR & PLANTS-

OPEN 18：45 / LIVE START 19：15（LIVE END 20：00）

BAR TIME 20：00-

DRINK LAST ORDER 22：30 / BAR CLOSE 23：00

出演：Neil

入場無料

※労働基準法の定めによりNeilの出演は午後8時まで。

※未成年者へのアルコールの提供はお断りしております。

※お車・バイク・自転車を運転されるお客様へのアルコール提供はいたしません。

※ご来店時に年齢確認をさせていただく場合がございます

※動画撮影可能

Neil 2nd Mini Album『STAIRS』