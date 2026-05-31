サッカーW杯壮行試合

サッカー日本代表は5月31日、国立競技場で北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、小川航基の決勝点で1-0で勝利した。本大会前最後の実戦を白星で飾り、直近の欧州勢との対戦では9戦負けなし。不敗神話を継続させた。

日本は前半から久保建英、伊東純也、中村敬斗らが果敢にアイスランドゴールに迫ると、中村、冨安健洋に決定機が訪れたが決めきれず、無得点のまま後半へ。ハーフタイム明けからは小川や長友佑都、菅原由勢らを起用。均衡を破ったのは後半42分、菅原の右クロスを小川が頭で合わせて決勝点を奪った。

日本は2018年に森保一監督が就任以降、2021年6月に行われたセルビア戦（1-0）での勝利から、対欧州勢では9戦負けなし。22年カタールW杯では決勝トーナメント1回戦でクロアチアにPK戦で敗れたが、記録上は引き分け扱いとなるため、8勝1分けとなった。

今後、チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発。8日にベースキャンプ地の米ナッシュビルに移動する。北中米W杯は11日に開幕。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）