サッカー日本代表（世界ランキング１８位）は３１日午後７時２５分から国立競技場で、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けた壮行試合となるアイスランド代表（同７５位）戦に臨む。

主将の遠藤（リバプール）や板倉、冨安（ともにアヤックス）ら、故障明けの選手の状態を確かめることができる重要な機会だ。（星聡）

３０日の記者会見で森保監督は「けが上がりの選手を長い時間起用したい」と話し、遠藤の先発を明言した。遠藤は２月の試合で左足を痛めて手術を受けた。今月２４日のリーグ戦でベンチ入りしたが、出場機会はないままシーズンを終えた。

今季は負傷前も出場機会をなかなか得られず、リーグ戦での出場時間は１７１分のみ。昨季も終盤に出場する「クローザー」の役割が主で、プレー時間は限られた。日本代表では同じポジションに佐野海（マインツ）が台頭し、かつてのように安泰な立場ではない。

ただ豊富な経験値を持つ主将が、日本の精神的な柱であることに疑う余地はない。これまでも試合勘を疑問視される度に、ピッチで力を示してきた。遠藤は「アイスランド戦は、まずは自分の良さを出すことがメインになる」と力を込める。

森保監督は選外の南野（モナコ）が得意とした左シャドーに、伊東（ゲンク）の起用を検討していることも明かした。指揮官は「一緒に世界に挑もうと思う人が増える試合内容にしたい」と意気込みを語った。

吉田も先発へ

アイスランド戦に向けて招集している前回Ｗ杯主将のＤＦ吉田（ロサンゼルス・ギャラクシー）について、森保監督は先発で起用する考えを明らかにした。「前半の１０分ぐらいプレーしてもらう」とし、「大事な壮行試合でセレモニー（的に出場すること）をやることは賛否があるかと思うが、こういうことがあってもいいのかなと思う」と話した。吉田は「あしたは僕のＷ杯なのでギラギラをぶつけたい」と意気込んだ。