ドル円160円攻防　意識される165円ラインと日本政府のジレンマ

ドル円相場で、1ドル=165円が現実的なターゲットとして意識され始めている。日本政府は160円台で繰り返し為替介入を実施し、日米当局による協調レートチェックも行ったが、円安基調は止まっていない。

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市場では「160円は日本政府の防衛ライン」との認識が広がった。一方で、その防衛ラインが明確になったことで、逆に投機筋との消耗戦に入りつつある。市場関係者の間では、「160円を突破できれば、一気に165円方向まで円安が加速する」との警戒感も強まっている。

■160円防衛を鮮明にした日本政府

今回のドル円相場で特徴的なのは、日本政府が160円水準を極めて強く意識している点だ。実際に160円台では複数回にわたる為替介入が確認され、市場では数兆円規模の円買い介入が行われたとの見方が広がった。

さらに、日米当局による協調レートチェックも実施された。これは、金融当局が市場参加者に対して「過度な円安を容認しない」という強いメッセージを発する行為だ。

通常、政府・中央銀行は具体的な防衛ラインを曖昧にする傾向がある。しかし今回は、160円近辺での対応が繰り返されたことで、市場に「日本政府は160円を死守したい」と認識される結果になった。

■投機筋の円売りは縮小、それでも円安が止まらない

興味深いのは、足元では投機筋による円売りポジションが縮小傾向にあることだ。シカゴ通貨先物市場でも、過去ほど極端な円売りにはなっていない。

それにもかかわらず、ドル円は高止まりを続けている。これは、単なる投機主導ではなく、実需による円売り圧力が強いことを示している。

日本企業による海外投資、輸入企業のドル需要、個人投資家による新NISA経由の海外資産投資など、構造的な円売り需要が継続している。日本の低金利政策も続いており、「円を持つメリット」が乏しい状況も変わっていない。

つまり現在の円安は、一時的な投機だけではなく、日本経済全体の資金フローによって支えられている面が大きい。

■介入余力はあるが、無限ではない

もちろん、日本政府側にもまだ介入余力はある。日本は世界有数の外貨準備を保有しており、為替介入に使える米ドル資金も依然として巨額だ。

ただし、介入は「方向を変える」よりも、「スピードを抑える」効果が中心になりやすい。市場全体の流れに逆らい続けることは簡単ではない。

特に、米国の金利が高止まりし、日本との金利差が大きい現状では、ドル買い・円売りが発生しやすい構造そのものは変わっていない。

そのため介入を繰り返しても、市場参加者が「最終的には円安方向」と考え続ける限り、円買い効果は時間とともに薄れていく可能性がある。

■160円攻防が投機筋との戦場に

現在の最大の問題は、日本政府自身が160円を強く意識していることを市場に見せてしまった点にある。

市場では、防衛ラインが明確になるほど、そのラインを試す動きが強まりやすい。ヘッジファンドなどの投機筋にとっては、「160円を突破できるか」が巨大な勝負ポイントになる。

もし投機筋が本格的に円売りを仕掛け、日本政府の介入を吸収しながら160円を明確に突破した場合、市場心理は一気に変化する可能性がある。

「政府でも止められない」という認識が広がれば、短期筋だけでなく実需勢までドル買いを加速させる恐れがある。その場合、次の節目として意識されやすいのが165円水準だ。

■問われるのは為替ではなく金融政策

為替市場では、最終的に重要なのは介入ではなく金融政策だ。日銀が超低金利政策を維持する限り、円売り圧力は根本的には解消されにくい。

日本政府としては、急激な円安による物価高を抑えたい。一方で、急速な利上げを行えば景気や国債市場への影響も大きい。

つまり現在の日本は、「円安を止めたいが、大幅利上げもできない」という難しいジレンマを抱えている。

160円防衛が続くのか、それとも市場に押し切られるのか。ドル円相場は、単なる為替の問題ではなく、日本経済の構造的な弱さそのものを映し出し始めている。