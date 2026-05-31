timelesz橋本将生、映画初主演 『お姉ちゃんの翠くん』実写化でヒロインは中島瑠菜「最高の作品づくりができたら」
8人組グループ・timeleszの橋本将生が、12月4日公開『お姉ちゃんの翠くん』で映画初主演を務めることが決定した。目黒あむ氏の大人気同名コミック（集英社刊）を実写化。橋本演じる姉の彼氏・雪代翠（ゆきしろ・みどり）に恋した女子高生・スイによる切ないラブストーリーを描く。スイ役は日本アカデミー賞新人賞を受賞した中島瑠菜が務める。
【動画】橋本将生＆中島瑠菜からコメントが到着
女子高生のスイは、お姉ちゃんの彼氏・翠くんが苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつく！…と思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう…。
橋本は大人の余裕がありつつも、時折見せる無邪気な表情と圧倒的な優しさで心をつかんで離さない “最愛年上イケメン”役に挑戦。一方、お姉ちゃんの彼氏・翠くんに対して芽生えてしまった想いに葛藤するツンデレ女子高生・咲苗翠（さなえ・すい）として中島が「好きになってはいけない人」への切なくも真っ直ぐな恋心を、等身大のみずみずしさで体現する。
監督は、WOWOWドラマ『アオハライド』『ストロボ・エッジ』などで恋愛ドラマの繊細な描写に定評のある気鋭・木村真人氏。脚本には、映画『ハニーレモンソーダ』『交換ウソ日記』など数々のラブストーリーをけん引してきた吉川菜美氏を迎え、誰もが一度は経験したことのある「好きだから苦しい」純粋な片想いのきらめきと、その気持ちを打ち明けてはいけない究極の切なさを丁寧に描き出す。
さらに、高校生から大学生、そして社会人へと、時間と共に環境が変わる中で生まれるもどかしさやすれ違いなど、恋のリアルな感情を映し出し、全世代が自分を重ねて深く共感できる作品となる。
あわせて解禁されたティザービジュアルは、本作の象徴であるフレッシュな緑色と抜けるような青空を背景に、スノードームを思わせる光が舞い降るエモーショナルなデザイン。少しほほ笑みながらペンでスイを“顎クイ”する翠くんと、それに驚きつつ翠くんを見つめてしまうスイの絶妙な距離感が、スイから見た「憧れの年上男子」としての翠くんの存在と、交わることのない片想いの切なさを物語っている。
■キャスト・スタッフコメント
▼橋本将生（timelesz）
この度、映画「お姉ちゃんの翠くん」の翠くん役を演じさせていだきます、timeleszの橋本将生です。
まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています。
原作を読ませていただき、私自身も翠くんにすごく魅了されてしまいました。
イジワルに見えるけど、本当は優しく大人の余裕があり、でもその優しさの裏には葛藤している瞬間があったり、そんな姿がとてもギャップがあって魅力的だなと思っています。
もちろん翠くんだけでなく物語、登場人物すべてがすてきだなと感じています。
原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの「お姉ちゃんの翠くん」という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております。
木村監督、そしてスイちゃん役の中島さんと話し合い、細かい気持ちの変化、目線、仕草、表情全てにこだわって作っていきたいとお話させていただきました。
そのくらい繊細で胸がギュッとするような作品になったらなと思っています。
スイちゃん役の中島さんはスイちゃんのようにまっすぐで思いやりがあり、ものすごくすてきな方です。
そしてものすごくすてきなお芝居をされるので僕自身勉強させていただいている瞬間があります。
撮影はこれからですが、この作品に関わってくださるすべての方と一緒に最高の作品づくりができたらと思っております。
12月4日全国公開です！
この冬映画館でお待ちしております！
▼中島瑠菜
今回『お姉ちゃんの翠くん』への出演が決まった時は、もともと好きで読んでいた作品だったこともあり、本当にうれしかったです。
さらに、目黒あむ先生の作品の世界観の中に入れると思うと、とてもわくわくしています。
作品の持つかわいらしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています。
橋本将生さんは、柔らかく優しい雰囲気が翠くんにぴったりで、リハーサルを重ねるたびに役として存在していく感じがとてもすてきだなと感じています。
私自身も頑張らなくちゃと、刺激をいただきながら、撮影に臨んでいます。ぜひ公開を楽しみにしていただけたらうれしいです。
▼原作：目黒あむ
この作品がメディア化の機会をいただけるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつうれしい気持ちでいっぱいです。
橋本さんは、少女漫画から飛び出したかと思うくらいお顔も等身も天才的でキラキラで…！外見のかっこよさだけじゃなく、まとう雰囲気のやわらかさや空気感が自分の中の翠くん像にとてもピッタリで。
中島さんは、透けて向こう側が見えちゃいそうなくらい透明感があってかわいらしくて…！スイ特有の"むすっ"としたお顔を拝見した時、思わず「かわいっ…！スイだ…」と声に出ちゃうくらいの衝撃で。
そんなすてきなお二人にスイと翠くんを演じていただけることがとても光栄ですし、素晴らしい制作陣のみなさまにも恵まれて、今からとっても楽しみだなってわくわくしてます！
▼監督：木村真人
翡翠の輝石には色とりどりの美しい不純物が含まれています。今作にも、素直になってはいけないと蓋をする矛盾や葛藤、自分ではコントロールできない不純物に似た想いが散りばめられています。だからこそ、縛られて「恋してしまう自分を誇れない」人たちが、気づき成長していく傷だらけで美しい物語なのだと感じています。
橋本さんが持つ柔かく丸いたたずまいは、翠くんがまとう独特のベールを彷彿とさせます。その繊細さと親和性に期待をしています。中島さんははかなさの中に今を生きる力と強い芯を感じます。目の引力はスイそのもの。もがきながら常に前を向く真っ直ぐさに期待をしています。
青春の後悔を積み重ね、自ら羽を得て、過去から卒業していく姿は翡翠のようにきっと美しいきらめきを放つはずです。目黒先生に最大限のリスペクトを込め『お姉ちゃんの翠くん』を大切に抱きしめながら、キャスト・スタッフ一同、人の心に寄り添えるラブストーリーを紡いでいきます。
【動画】橋本将生＆中島瑠菜からコメントが到着
女子高生のスイは、お姉ちゃんの彼氏・翠くんが苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつく！…と思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう…。
監督は、WOWOWドラマ『アオハライド』『ストロボ・エッジ』などで恋愛ドラマの繊細な描写に定評のある気鋭・木村真人氏。脚本には、映画『ハニーレモンソーダ』『交換ウソ日記』など数々のラブストーリーをけん引してきた吉川菜美氏を迎え、誰もが一度は経験したことのある「好きだから苦しい」純粋な片想いのきらめきと、その気持ちを打ち明けてはいけない究極の切なさを丁寧に描き出す。
さらに、高校生から大学生、そして社会人へと、時間と共に環境が変わる中で生まれるもどかしさやすれ違いなど、恋のリアルな感情を映し出し、全世代が自分を重ねて深く共感できる作品となる。
あわせて解禁されたティザービジュアルは、本作の象徴であるフレッシュな緑色と抜けるような青空を背景に、スノードームを思わせる光が舞い降るエモーショナルなデザイン。少しほほ笑みながらペンでスイを“顎クイ”する翠くんと、それに驚きつつ翠くんを見つめてしまうスイの絶妙な距離感が、スイから見た「憧れの年上男子」としての翠くんの存在と、交わることのない片想いの切なさを物語っている。
■キャスト・スタッフコメント
▼橋本将生（timelesz）
この度、映画「お姉ちゃんの翠くん」の翠くん役を演じさせていだきます、timeleszの橋本将生です。
まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています。
原作を読ませていただき、私自身も翠くんにすごく魅了されてしまいました。
イジワルに見えるけど、本当は優しく大人の余裕があり、でもその優しさの裏には葛藤している瞬間があったり、そんな姿がとてもギャップがあって魅力的だなと思っています。
もちろん翠くんだけでなく物語、登場人物すべてがすてきだなと感じています。
原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの「お姉ちゃんの翠くん」という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております。
木村監督、そしてスイちゃん役の中島さんと話し合い、細かい気持ちの変化、目線、仕草、表情全てにこだわって作っていきたいとお話させていただきました。
そのくらい繊細で胸がギュッとするような作品になったらなと思っています。
スイちゃん役の中島さんはスイちゃんのようにまっすぐで思いやりがあり、ものすごくすてきな方です。
そしてものすごくすてきなお芝居をされるので僕自身勉強させていただいている瞬間があります。
撮影はこれからですが、この作品に関わってくださるすべての方と一緒に最高の作品づくりができたらと思っております。
12月4日全国公開です！
この冬映画館でお待ちしております！
▼中島瑠菜
今回『お姉ちゃんの翠くん』への出演が決まった時は、もともと好きで読んでいた作品だったこともあり、本当にうれしかったです。
さらに、目黒あむ先生の作品の世界観の中に入れると思うと、とてもわくわくしています。
作品の持つかわいらしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています。
橋本将生さんは、柔らかく優しい雰囲気が翠くんにぴったりで、リハーサルを重ねるたびに役として存在していく感じがとてもすてきだなと感じています。
私自身も頑張らなくちゃと、刺激をいただきながら、撮影に臨んでいます。ぜひ公開を楽しみにしていただけたらうれしいです。
▼原作：目黒あむ
この作品がメディア化の機会をいただけるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつうれしい気持ちでいっぱいです。
橋本さんは、少女漫画から飛び出したかと思うくらいお顔も等身も天才的でキラキラで…！外見のかっこよさだけじゃなく、まとう雰囲気のやわらかさや空気感が自分の中の翠くん像にとてもピッタリで。
中島さんは、透けて向こう側が見えちゃいそうなくらい透明感があってかわいらしくて…！スイ特有の"むすっ"としたお顔を拝見した時、思わず「かわいっ…！スイだ…」と声に出ちゃうくらいの衝撃で。
そんなすてきなお二人にスイと翠くんを演じていただけることがとても光栄ですし、素晴らしい制作陣のみなさまにも恵まれて、今からとっても楽しみだなってわくわくしてます！
▼監督：木村真人
翡翠の輝石には色とりどりの美しい不純物が含まれています。今作にも、素直になってはいけないと蓋をする矛盾や葛藤、自分ではコントロールできない不純物に似た想いが散りばめられています。だからこそ、縛られて「恋してしまう自分を誇れない」人たちが、気づき成長していく傷だらけで美しい物語なのだと感じています。
橋本さんが持つ柔かく丸いたたずまいは、翠くんがまとう独特のベールを彷彿とさせます。その繊細さと親和性に期待をしています。中島さんははかなさの中に今を生きる力と強い芯を感じます。目の引力はスイそのもの。もがきながら常に前を向く真っ直ぐさに期待をしています。
青春の後悔を積み重ね、自ら羽を得て、過去から卒業していく姿は翡翠のようにきっと美しいきらめきを放つはずです。目黒先生に最大限のリスペクトを込め『お姉ちゃんの翠くん』を大切に抱きしめながら、キャスト・スタッフ一同、人の心に寄り添えるラブストーリーを紡いでいきます。