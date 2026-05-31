台風6号が週明けあす6月1日（月）以降、日本列島を縦断する見通しです。沖縄から次第に東北にかけてと広い範囲で大荒れの天気になりそうです。大雨災害や暴風災害に厳重な警戒が必要です。

【写真を見る】【台風6号】日本列島を縦断へ あす〜あさっては強い勢力で沖縄本島・奄美を直撃 本州付近は台風接近前から警報級大雨のおそれ

■5月最終日は約300地点で真夏日予想

5月最終日のきょう31日（日）は、まだ高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。紫外線が強まる上に、全国の約300地点で30℃以上の真夏日になりそうです。東京30℃、福島33℃、日田（大分）は35℃と猛暑日になるでしょう。熱中症対策が必要です。

【きょう31日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：20℃

青森 ：28℃ 盛岡：28℃

仙台 ：28℃ 新潟：30℃

長野 ：30℃ 金沢：31℃

名古屋：32℃ 東京：30℃

大阪 ：31℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：32℃

高知 ：28℃ 福岡：31℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

■台風6号が発達しながら北上中

週明けあす6月1日（月）以降は、台風対策が必要です。台風6号は強い勢力となり、あす1日（月）からあさって2日（火）にかけて沖縄本島や奄美を直撃するでしょう。その後、進路を東へ変えて、3日（水）にかけては西日本、4日（木）にかけては東日本や東北にも台風が近づくおそれがあります。

■沖縄本島は電柱倒れるほどの暴風予想

沖縄は台風が接近する前のきょう31日（日）午後から風が強まるでしょう。沖縄や奄美に台風が最も接近し始めるあす1日（月）午後になると、沖縄や奄美では急激に雨・風ともに強まりそうです。

台風は進行方向に対して右側の方が雨・風ともに強まりやすいという特徴があります。また、台風が曲がる時には一時的に速度を落とすということも特徴です。今回、沖縄本島や奄美が台風6号の右側に入ること、そして沖縄や奄美付近で東に曲がり始めることが重なるため、沖縄本島や奄美では同じような所に活発な雨雲がかかり続けるおそれがあります。総雨量は600ミリ近くになる所もありそうです。

あす1日（月）からあさって2日（火）にかけて予想される最大瞬間風速は、沖縄本島で50メートルという一部の電柱が倒れてしまうような危険な暴風が予想されています。奄美でも45メートルと暴風が吹き荒れそうです。大雨災害や暴風災害に厳重な警戒をしてください。高波や高潮にも警戒が必要です。

■関東の雨・風ピークは3日（水）ごろか

西日本や東海付近では、台風が接近する前の2日（火）午前中から前線の影響で警報級の大雨となるおそれがあります。その後、台風本体の活発な雨雲が西日本から東北の太平洋側に流れ込み、風も強まって荒れた天気になるでしょう。関東の雨や風のピークは3日（水）ごろの見通しです。西日本や東北の皆さんも、きょう31日（日）からあす1日（月）のうちに台風への備えを確認しておきましょう。

【予想される最大瞬間風速】

▼あす6月1日（月）〜あさって2日（火）

沖縄本島 50メートル

奄美 45メートル

【予想される波の高さ（うねりを伴う）】

▼あす6月1日（月）〜あさって2日（火）

沖縄 10メートル

奄美 9メートル

【予想される24時間降水量（多い所）】

▼あす6月1日（月）午前6時まで

沖縄 80ミリ

▼その後、あさって2日（火）午前6時まで

沖縄 300ミリ

奄美 300ミリ

▼その後、3日（水）午前6時まで

奄美 300ミリ