世帯年収1300万でも「外食は月一程度」 細かい家計簿をやめた40代男性の堅実なやりくり

贅沢三昧とはいかなくとも、世帯年収1000万円を超えるとお金の使い方にも変化があるようだ。

投稿で自身の暮らしぶりを明かしたのは、愛知県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／世帯年収1300万円）だ。製造業で働き自身が1000万円、妻が300万円を稼ぎ出しているが、その生活は堅実そのものだという。（文：篠原みつき）

年間貯蓄300万円超でも「裕福な暮らしはしていない」

男性は現在の生活水準について、「そんなに裕福な暮らしはしていない。外食も月一程度」と、いたって質素な日常を明かす。

「持ち家、ローンは月8万 食費は8万」

住居費や食費も、年収からすればかなり抑えられている印象だ。この徹底した支出管理のおかげで、「年間貯蓄は300万超」というハイペースな資産形成を実現している。

それでも気を緩めないのには、子育て世帯ならではの切実な理由がある。

「子供が高校に進学して、支出は大きくなると感じている」

これから本格化する教育費の波に備え、手綱を締めている状態なのだろう。

世帯年収1000万円を超えて変わった「唯一のこと」

基本的には無駄遣いをせず、引き締まった家計を維持している男性だが、世帯年収が大台に乗ったことで、ある一つの変化があったという。

「世帯年収が1000万を超えた頃から、細かい家計簿はつけなくなった」

日々の数十円、数百円の支出に一喜一憂しなくても、月々のローンや食費といった大枠の予算さえ守っていれば、確実に貯蓄が増えていくサイクルが完成しているということだろう。

※キャリコネニュースでは「『世帯年収1000万円以上』の世界ってどんな感じですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QLE1FGOD