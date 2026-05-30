ボートレース浜名湖のSG「第53回オールスター」は最終日、いよいよ優勝戦を迎える。

予選トップ通過の丸野が準優で逃げ切り、ポールポジションを手にした。6戦3勝、2着2回の成績が示す通り仕上がりも申し分ない。スタートも節間を通してコンマ10近辺で決まっており、仕掛け遅れの心配もないだろう。抜群の舟足を味方に付けて1Mを先取り、SG初制覇を果たす。

定松は鋭い差しを入れて2M勝負に持ち込む。山田は2番差しからどこまで足を伸ばせるか。上野は艇間を割って栄冠を目指す。

＜1＞丸野一樹 4日目と変わらず全部の足が高水準でバランスが取れています。何もなければ微調整で。

＜2＞定松勇樹 伸びを意識してペラ調整をして全体的に上積みができました。ピット離れも、回った後も良かった。全体的に素晴らしい足をしていると思う。

＜3＞上野真之介 （部品交換で）伸びも良くなったし、いい方向に行った。好きな出足は来ていないけど、ベストは尽くせた。5日目の続きでペラをやります。

＜4＞山田康二 回り足寄りだと思うけど、バランスが取れて全体的にいいです。

＜5＞新田雄史 一瞬の出足だけがいい。ただ、直線を求めると全ての足が△になる。準優がこのエンジンのベストだと思います。

＜6＞佐藤翼 全体に良くて不満はない。あとは合わせられるかどうか。チルトを跳ねるかも。0.5度か0度か。マイナスはない。