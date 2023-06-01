PSGとアーセナルがCL決勝で激突

UEFAチャンピオンズリーグの決勝戦が現地時間5月30日に行われ、ハンガリーのプシュカーシュ・アレーナでパリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルが対戦。

120分間の死闘、PK戦の末にPSGがCL連覇を達成した。

昨季CLを制覇したPSGは、今季のリーグフェーズで11位フィニッシュとなり、プレーオフから勝ち上がってきた。準々決勝ではバイエルン・ミュンヘンとの激戦を制して決勝に駒を進めた。一方のアーセナルはリーグフェーズを首位突破し、準決勝ではアトレティコ・マドリードに競り勝ち、初優勝を賭けた一戦まで進んできた。

試合は立ち上がりの前半6分、DFマルキーニョスの蹴ったボールがFWレアンドロ・トロサールに当たり、こぼれたボールに反応したFWカイ・ハフェルツが相手GKと1対1に。ハフェルツは落ち着いてニアサイド上を抜き、前半早々からアーセナルが先手をとった。ハフェルツにとっては、チェルシーに所属した2020-21シーズン以来となるCL決勝でのゴールになった。

前半は0-0で折り返したが後半17分、FWウスマン・デンベレとのワンツーでペナルティーエリア内に侵入したFWクビチャ・クワラツヘリアが倒されてPSGがPKを獲得。デンベレがゴール左に決めてPSGが後半20分に試合を振り出しに戻した。後半32分にもロングカウンターからクワラツヘリアがアーセナルゴールに迫ったが、DFウィリアム・サリバのブロックもありポストに逃れた。同44分には攻撃参加したMFヴィティーニャがクロスバーを掠めるシュートを放ったが、逆転はならず。後半はPSGが完全にペースを掴むも、0-0で延長戦に突入した。

延長戦に入ってもボールを持つPSG、守備ブロックを作って構えるアーセナルの構図は変わらず。PSGがシュートチャンスを作ったが、アーセナルも守備の好連携で失点を許さず。120分を終えても決着はつかずに、PK戦まで進み、アーセナルの5人目を務めたDFガブリエウ・マガリャンイスがまさかの失敗。PSGがレアル・マドリードが3連覇を達成して以来、8シーズンぶりとなる連覇を達成した。（FOOTBALL ZONE編集部）