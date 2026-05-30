【2026年6月の運勢】「おひつじ座〜うお座」章月綾乃の12星座占い
2026年6月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。
快適さを求めていく
俯瞰と分析
トライ＆エラーで
自分と向き合って
自分を許す
自分を知る1ヶ月
何者になりたい？
振り返りとやり直し
あなたの手で進化させる
人に光を当てて
強運体質へ
選別しながら進んで
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
【2026年6月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）生活向上委員会
快適さを求めていく
【2026年6月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）一段上に立つ
俯瞰と分析
【2026年6月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）活気、勢いは十分！
トライ＆エラーで
【2026年6月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）心が選ぶ方向へ
自分と向き合って
【2026年6月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）重荷を下ろす
自分を許す
【2026年6月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）限界チャレンジ
自分を知る1ヶ月
【2026年6月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）再定義がテーマ
何者になりたい？
【2026年6月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）過去にヒントが
振り返りとやり直し
【2026年6月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）ブラッシュアップがテーマ
あなたの手で進化させる
【2026年6月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）プロデュース運
人に光を当てて
【2026年6月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）成功体験を積み
強運体質へ
【2026年6月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）広がりのある運勢
選別しながら進んで
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)