“元アイドル”165cmレースクイーン、美スタイル際立つミニ丈トップス×ショーパン姿にネット衝撃
レースクイーンの池永百合が30日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
SNSでも美スタイル際立つ姿を度々投稿しており、今回も「沖縄でも ボートレースアンテナショップ沖縄国際通り」とつづり、ミニ丈トップス×ショーパン姿を披露。ファンからは「めっちゃ美しい」などコメントが集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
SNSでも美スタイル際立つ姿を度々投稿しており、今回も「沖縄でも ボートレースアンテナショップ沖縄国際通り」とつづり、ミニ丈トップス×ショーパン姿を披露。ファンからは「めっちゃ美しい」などコメントが集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）