（台北中央社）今年1〜4月に出国した台湾人は延べ712万1102人に達し、前年同期比19.3％増となったことが、交通部観光署（観光庁）が発表した最新の統計で分かった。このうち、37.3％が日本旅行のために出国したとしている。



この期間で出国者数が最も多かったのは2月で、延べ182万8010人。4月は延べ175万5897人で最少だった。



目的地別では、日本に加え、中国（16.7％）や韓国（10.2％）への出国者が多かった。



一方、同期の訪台旅行者数は延べ299万657人で、前年同期比3.8％増。最も多かったのは3月で、延べ88万3061人が入国した。



今年4月の訪台旅行者のうち、日本からは延べ10万9235人（前年同月比12.33％増）、香港・マカオからは延べ11万6758人（同13.13％減）、韓国からは延べ8万2621人（同4.20％増）だった。



（余暁涵／編集：齊藤啓介）