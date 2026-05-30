そのミスショット、頭に熱がこもってるからじゃない？ クールなヘッドウェアで夏ゴルフの準備万端！
ゴルフが大好きな人ならクラブ以外のグッズにもこだわりたいと考えているはず。そこで、識者たちの協力を得てゴルフライフをより楽しく、より豊かにしてくれる“ゴルフのいいモノ”を大調査。さまざまなアイテムがあるなか、ゴルフの必須アイテムで、熱中症対策としても有効なヘッドウェアにフォーカスする。ゴルフ好きのスタイリスト・栃木雅広のコメント付きでオススメを紹介。
【写真】首元をカバー！ サンガード付きなのにオシャレ過ぎるバケットハット
猛暑対策にヘッドウェアニューバランス軽やかな被り心地を実現した6パネルキャップ。全体をメッシュで覆い、蒸れにくく熱がこもらない。「この通気性はクセになりそう」。4,620円／ TSI ニューバランス ゴルフ セクション
ニューエラ表面に採用した素材、Uchimizuが蒸発を加速させ、気化熱を逃がすことでクーリング効果を促進。「スウェットバンドには、抗菌効果も」。5,500円／ニューエラ
デサントゴルフ水や汗など、水分が蒸発する際に涼感を感じられる気化熱効果を利用したクーリングキャップ。「ドライな肌触りで被り心地も軽やか」。8,800円／デサントジャパン お客様相談室
ブリーフィング ゴルフ吸水速乾性に優れた、クールコア?ストレッチ素材を使用。「首元をカバーするサンガードは必要に応じて出し入れOK」。12,100円／ BRIEFING 六本木ヒルズ店
◇ ◇ ◇ウェアもシューズもキャディバッグも！→関連記事で【こだわってこだわって選び抜いた“ゴルフのいいモノ”100選】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
こだわってこだわって選び抜いた“ゴルフのいいモノ”100選
ゴルフ好きスタイリストが全試着！ 肌触りも動きやすさもNOストレスな万能ウェア
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ブリーフィング ゴルフ吸水速乾性に優れた、クールコア?ストレッチ素材を使用。「首元をカバーするサンガードは必要に応じて出し入れOK」。12,100円／ BRIEFING 六本木ヒルズ店
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