きょう（30日）未明、香川県三豊市内の飲食店で、元交際相手の女性を脅迫した疑いで高松市の男が逮捕されました。

【写真を見る】「ぐっちゃぐちゃにしてやる。お前の人生」元交際相手の女性（25）を脅迫した疑いで男（22）を逮捕 被害女性が母親に助けを求める【香川】

「ぐっちゃぐちゃにしてやる。お前の人生」などと激しい口調で脅迫か

脅迫の容疑で逮捕されたのは、高松市春日町の会社員の男（22）です。警察によりますと、男はきょう（30日）午前0時30分ごろ、三豊市の飲食店で、元交際相手の三豊市の女性（25）に対し、「ぐっちゃぐちゃにしてやる。お前の人生」などと激しい口調で脅迫した疑いが持たれています。

「娘が元彼と別れ話のことでもめている」と110番通報

脅迫された被害女性が母親にその場で連絡し、飲食店を訪れた母親が「娘が元彼と別れ話のことでもめている」と110番通報しました。



警察の調べに対し、男は「間違いありません。相手が自分勝手なことを言うので、カッとなって思わず言ってしまった」と容疑を認めているということです。