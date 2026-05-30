三菱「パジェロ」7年ぶり復活に大反響！

三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月29日、新中長期ビジョンの発表の場で新型「パジェロ」の導入を明言し、同年秋に世界初公開することを予告しました。

日本では2019年に生産を終了していたため、7年ぶりの正式な復活となります。

【画像】超カッコいい！ これが新型「パジェロ」です！（30枚以上）

1982年に登場したパジェロは、三菱ジープを源流とする本格クロスカントリーSUVです。乗用車のようなスタイルと高い悪路性能を両立し、同社のフラッグシップとしてブランドを牽引しました。

過酷なダカールラリーでの総合優勝を重ねて信頼性を高め、1991年発売の2代目はRVブームの中で大ヒットを記録。その後も進化を続け、世界170以上の国と地域で累計325万台を販売しましたが、工場の閉鎖などに伴い、2021年に39年の歴史に幕を閉じました。

しかし、根強いファンからは復活を望む声が多く寄せられており、近年の三菱が「デリカミニ」や「トライトン」など、SUVに強い三菱ブランドらしい車種を相次いで発売し好評を得ていたこともあって、期待は高まっていました。

2025年秋頃からメディアで復活が報じられ、その後のイベントでの次世代クロカンSUVらしき画像のチラ見せや、2026年に入ってからの歴代モデルの展示、経営陣による年内発売への言及などを経て、登場の現実味が徐々に増していきました。

今回発表された新中長期ビジョンでは、「尖った商品・ブランドの強化」を目指す中で、三菱らしさを体現する商品としてパジェロの名が掲げられました。

さらに、かつて「パジェロミニ」などがあったように、単体ではなくシリーズとして複数ラインナップを展開する方針も明かされています。

同日にはティザーサイトも公開され、ラリーで活躍した増岡浩氏のコメントなどが掲載されました。

新型パジェロの復活発表を受け、ネット上ではファンからの歓喜と期待の声が溢れています。

長年待ち望んでいたファンにとって今回の公式発表は本当に嬉しいサプライズだったようで、「ついにパジェロ復活！」や「ついにパジェロ復活、アツい」といった興奮気味の声が次々に上がっています。

「パジェロ復活うれしいな」と素直に喜ぶ声はもちろん、「三菱はパジェロがあるから三菱だろう」という投稿に象徴されるように、ブランドの主役が帰ってくることへの熱い期待が伝わってきます。

まだ見ぬ新型のデザインについても「パジェロかっこいい気がする」と期待が高まっており、「どんなスタイルになるのか楽しみ」と想像を膨らませる声に加え、具体的な導入が明言されたことで、「パジェロ新型出るのか!? これは欲しい」と物欲を刺激される人や、「これは乗り換え検討ありだな」と本気で購入を考え始める人も現れました。

そして、公式が明かした「シリーズでの投入」という言葉に、かつての“弟分たち”の復活を予感するファンも少なくありません。

「シリーズって、パジェロミニとパジェロイオも復活か？」や「ミニとジュニアも来そうだね」とラインナップを予想する声で盛り上がっています。

また、昨今のSUV人気を踏まえて「ジムニーも売れたんだし、パジェロミニも出せば売れると思う」「これはパジェロミニも出るな」と予想する投稿もあり、「パジェロミニが出るならそれまで貯金します」という熱心なファンまで現れました。

今回のパジェロ復活に、「この調子であの頃の三菱自動車が帰ってきてくれ！」という願いを込めるファンも多く、新型パジェロが三菱らしい元気な姿を再び見せてくれることを、誰もが心から楽しみにしているようです。

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新型パジェロは、ピックアップトラック「トライトン」のラダーフレームをベースに改良を施し、専用開発のキャビンやサスペンションを採用。

これにより、高い悪路走破性と上質で快適な乗り心地を両立させ、三菱の新たなフラッグシップとして開発が進められています。

詳細な情報は、2026年秋にあらためて案内される見込みです。