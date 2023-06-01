一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1】 5月30日～順次発売 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」を5月30日より順次発売する。価格は1回750円。書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで販売される。

本商品は、ポケモン30周年を記念した一番くじの第1弾で、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちのポケモン3匹にフォーカスしたアイテムがラインナップされている。

A賞には「30周年記念アクリル時計」が登場。カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされている。B賞には、ピカチュウのシルエットがデザインされた30周年記念のプレート「ピカチュウ30周年記念プレート」が登場するほか、C賞にはカントー地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみ、D賞にはジョウト地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみ、E賞にはホウエン地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみ、F賞にはシンオウ地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみがそれぞれラインナップされている。

他にも、30周年記念のグラスや、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方・ピカチュウがデザインされたハンドタオル、ラバーコレクション、30周年を記念したメタルチャームもラインナップ。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、30周年を記念したピカチュウ（オスのすがた）を再現した約50cmのぬいぐるみが用意されている。

景品ラインナップ

A賞「30周年記念アクリル時計」

・全1種

・サイズ：約18cm

A賞 イメージ

・全1種

・サイズ：約19cm

B賞 イメージ

C賞「カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」

・全3種（選べる）

・サイズ：約15cm

D賞「ジョウト地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」

・全3種（選べる）

・サイズ：約16cm

E賞「ホウエン地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」

・全3種（選べる）

・サイズ：約13～16cm

F賞「シンオウ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」

・全3種（選べる）

・サイズ：約15cm

G賞「30周年記念グラス」

・全3種（選べる）

・サイズ：約14cm

G賞 イメージ

H賞「ハンドタオル」

・全5種（選べる）

・サイズ：約23cm

I賞「ラバーコレクション」

・全6種（選べる）

・サイズ：タイ 約13cm、コースター 約8cm

ラバータイ3種とラバーコースター3種の全6種

I賞 イメージ

J賞「30周年記念メタルチャーム」

・全12種（選べない）

・サイズ：約4cm

30周年を記念したメタルチャーム。長めのボールチェーンも付属しており、C～F賞のぬいぐるみと合わせられるほか、バッグチャームとしても楽しめる

J賞 イメージ

サイズ：約50cm

30周年のロゴがデザインされたプレートを持ったピカチュウ（オスのすがた）のぬいぐるみ。一番くじでしか手に入らない特別なアイテム

「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1 ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～8月末日

「ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※「ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」と同一の賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

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