ポケモン30周年を記念した一番くじ「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」が本日発売ラストワン賞は約50cmの「ピカチュウ（オスのすがた）のぬいぐるみ」
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」を5月30日より順次発売する。価格は1回750円。書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで販売される。
本商品は、ポケモン30周年を記念した一番くじの第1弾で、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちのポケモン3匹にフォーカスしたアイテムがラインナップされている。
A賞には「30周年記念アクリル時計」が登場。カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされている。B賞には、ピカチュウのシルエットがデザインされた30周年記念のプレート「ピカチュウ30周年記念プレート」が登場するほか、C賞にはカントー地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみ、D賞にはジョウト地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみ、E賞にはホウエン地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみ、F賞にはシンオウ地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみがそれぞれラインナップされている。
他にも、30周年記念のグラスや、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方・ピカチュウがデザインされたハンドタオル、ラバーコレクション、30周年を記念したメタルチャームもラインナップ。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、30周年を記念したピカチュウ（オスのすがた）を再現した約50cmのぬいぐるみが用意されている。
景品ラインナップ
A賞「30周年記念アクリル時計」
・全1種
・サイズ：約18cm
A賞 イメージ
B賞「ピカチュウ30周年記念プレート」
・全1種
・サイズ：約19cm
B賞 イメージ
C賞「カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」
・全3種（選べる）
・サイズ：約15cm
D賞「ジョウト地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」
・全3種（選べる）
・サイズ：約16cm
E賞「ホウエン地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」
・全3種（選べる）
・サイズ：約13～16cm
F賞「シンオウ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」
・全3種（選べる）
・サイズ：約15cm
G賞「30周年記念グラス」
・全3種（選べる）
・サイズ：約14cm
G賞 イメージ
H賞「ハンドタオル」
・全5種（選べる）
・サイズ：約23cm
I賞「ラバーコレクション」
・全6種（選べる）
・サイズ：タイ 約13cm、コースター 約8cm
ラバータイ3種とラバーコースター3種の全6種
I賞 イメージ
J賞「30周年記念メタルチャーム」
・全12種（選べない）
・サイズ：約4cm
30周年を記念したメタルチャーム。長めのボールチェーンも付属しており、C～F賞のぬいぐるみと合わせられるほか、バッグチャームとしても楽しめる
J賞 イメージ
ラストワン賞「ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」
サイズ：約50cm
30周年のロゴがデザインされたプレートを持ったピカチュウ（オスのすがた）のぬいぐるみ。一番くじでしか手に入らない特別なアイテム
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1 ダブルチャンスキャンペーン」開催
キャンペーン期間：発売日～8月末日
「ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。
【ダブルチャンスキャンペーンについて】
※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。
※「ラストワン賞 ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」と同一の賞品となる。
※当選は1人につき1回まで。
※期間は延長される場合がある。
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon