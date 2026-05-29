アイドルグループ「BEYOOOOONDS」が29日、公式YouTubeチャンネルを更新し、元AMEFURASSHIの小島はな（22）が新メンバーとして加入することを発表した。

グループにとっては初の追加加入メンバー。新メンバーとして現れた小島を見たメンバーは「えー！」と仰天。驚きつつも「BEYOOOOONDSへようこそ！」と迎え入れ、全員で温かくハグした。

小島は2014年にスターダストプロモーションより芸能界入り。18年からは同事務所の女性アイドルグループ「AMEFURASSHI」の一員として活動した。今年3月にグループが解散し、事務所を退所していたが、このたびアップフロントプロモーションから「BEYOOOOONDS」の新メンバーとして再デビューする。

動画では、小島が前事務所退所後に進路に悩む中、ハロー！プロジェクトの音楽に触れたことでアイドルとして活動する意欲が改めて高まり、元Juice＝Juiceの宮本佳林に相談したと紹介された。そして、オーディションの末にBEYOOOOONDSへの加入が決定。「歌もダンスもどっちも、凄く皆さんできるから、頑張ってついていきたい」と意気込んだ。