大型犬と暮らしているご夫婦は、どんな風に日曜の朝を過ごしているのでしょう…？大型犬の可愛い姿や幸せあふれる日常の光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破しています。

【動画：日曜の朝、夫婦が『大型犬とコンビニまでお出かけした』結果→買ったパンを差し出すと…お手伝いの様子】

大型犬と夫婦の休日の朝

YouTubeチャンネル「ラブラドールのぼんちゃん」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「ぼん」ちゃんと暮らしているご夫婦の休日の朝の様子です。とある日曜の朝、ぼんちゃんはいつもより30分ほど遅い時間に、ご夫婦を起こしにやってきたそう。どうやら「お休みの日くらい少し寝坊させてあげるか」と気を遣ってくれたようです。

そしてママさんがマッサージをしてあげると、嬉しそうにしっぽをフリフリ…。お布団から出たら、ぼんちゃんはニコニコしながら玄関に向かい、さっそくお散歩に出発！

お散歩中にお手伝い

ぼんちゃんは軽やかな足取りでお散歩を楽しみ、パパさんは途中でコンビニへ。そしてパパさんが「よろしく」と言いながら、買ってきた食パンを差し出すと…？

なんとぼんちゃんは「任せて！」とばかりに、食パンの袋をくわえて歩き出したとか。なんでもぼんちゃんは物をくわえて運ぶのが大好きで、普段から荷物を運ぶお手伝いをしてくれることが多いそう。

お仕事モードに切り替わったぼんちゃんは、食パンをくわえたまま真面目なお顔でトコトコ歩き、しっかり自宅のキッチンまで運んでくれたとか。お利口さんで可愛い姿に、思わず頬が緩みます。

食いしん坊なところも愛おしい！

ご褒美のおやつをもらった後に、ごはんもモリモリ食べたぼんちゃん。もうお腹は満たされたはずなのに、ご夫婦がトーストを焼いて食べていたら、「わたしも欲しい」と熱い視線を送ってきたそう。

そしてママさんが少しだけトーストを分けてあげたら、「もっとちょうだい！」とアピールしてきたとか。朝から食いしん坊なところも、たまらなく愛おしいぼんちゃん。きっとこの後もご夫婦に愛情を注がれながら、素敵な休日を過ごせたことでしょう。

この投稿には「可愛い」「お手伝いえらいね」「うちにもパン配達して」「ぼんちゃんとの生活楽しそう」「愛情たっぷりあげた分以上の幸せもらってる感じですね」といったコメントが寄せられ、幸せあふれる光景に癒される人が続出することとなりました。

ぼんちゃんとご夫婦の素敵な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ラブラドールのぼんちゃん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ラブラドールのぼんちゃん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。