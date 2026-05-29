電車内で次世代アーティストのMVに出会える！ 東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」

記事ポイント 東急エージェンシーが東急線車内ビジョン「TOQビジョン」で没入型OOH広告コンテンツ『Eggs Station』を2026年6月1日より放映開始30秒の次世代アーティストミュージックビデオを週替わりで配信、二次元バーコードから楽曲視聴への動線を常時設置3万組以上のアーティストが登録する音楽プラットフォーム「Eggs」と連携し、偶然の音楽との出会いを電車内で提供 東急エージェンシーが東急線車内ビジョン「TOQビジョン」で没入型OOH広告コンテンツ『Eggs Station』を2026年6月1日より放映開始30秒の次世代アーティストミュージックビデオを週替わりで配信、二次元バーコードから楽曲視聴への動線を常時設置3万組以上のアーティストが登録する音楽プラットフォーム「Eggs」と連携し、偶然の音楽との出会いを電車内で提供

東急線の車内で、次世代アーティストの音楽と偶然出会えるコンテンツが始まります。

東急エージェンシーが東急と連携し、没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」の新コンテンツ『Eggs Station』の放映を2026年6月1日より開始します。

毎週替わる30秒のミュージックビデオが東急線利用者に届けられます。

東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」





名称：TOQ IMMERSIVE OOH_SOUNDコンテンツ『Eggs Station』放映開始日：2026年6月1日（月）〜放映媒体：東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」制作会社：東急株式会社放映内容：30秒の次世代アーティストコンテンツ（週替わり予定）

「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」は、東急エージェンシーが手がける没入型OOH広告シリーズのひとつで、意匠内の二次元バーコードを読み取ることで音声コンテンツを体験できる仕組みです。

車内ビジョンの映像と連動した音声により、視覚と聴覚を同時に刺激する広告体験が設計されています。

今回放映が始まる『Eggs Station（略称：エグステ）』は、次世代アーティストのミュージックビデオを通じて”新しい音楽との偶然の出会い”を提供するコンテンツです。

「TOQ IMMERSIVE OOH」シリーズは、「_SOUND」「_AR」「_MOVIE」の3種類が展開されており、2026年4月には「_MOVIE」の第4弾・第5弾コンテンツも公開されるなど、継続的に新作が追加されています。

コンテンツの仕組みと体験フロー





「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」の意匠には二次元バーコードと検索窓が常時表示されており、スマートフォンでコードを読み取ると連携先サイトでミュージックビデオを視聴できます。

電車内の30秒映像を入口に、Webサイトで楽曲をさらに深く聴けるよう動線が設計されています。





東急線車内に設置された「TOQビジョン」は液晶モニター形式の広告媒体で、乗車中の利用者に向けてコンテンツが流れます。

週替わりで新しいアーティストの映像が公開されるため、乗るたびに異なるミュージックビデオと出会える設計になっています。

連携プラットフォーム「Eggs」について





『Eggs Station』が連携するのは、国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs」です。

3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録しており、メジャーデビュー前のアーティストの楽曲を無料で聴くことができます。





「Eggs」に登録する3万組超のアーティストの中から選ばれたミュージックビデオが「TOQビジョン」に流れるため、まだ知られていないアーティストとの偶発的な出会いが生まれます。

コンテンツ接触後の視聴満足度調査も実施予定で、放映内容は継続的に改善されていきます。

「TOKYU OOH」シリーズとPhygital体験





東急エージェンシーは、屋外広告・交通広告媒体ブランド「TOKYU OOH」を通じて、フィジカルとデジタルが融合した「Phygital」体験の開発を進めています。

「TOQ IMMERSIVE OOH」シリーズはその中核に位置し、先進的なデジタル技術とIPコンテンツを組み合わせた没入型広告体験が設計されています。

東急は1922年9月2日設立で、東急線沿線の不動産賃貸・販売を中心とした事業を展開しています。

電車という日常の移動空間で、スマートフォン1台あって次世代アーティストの楽曲世界に入り込める体験が、2026年6月1日より東急線全線で始まります。

週替わりの30秒映像は毎週更新され、通勤・通学のたびに新しいアーティストとの出会いが待っています。

東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Eggs Station』の放映はどの路線・車両で見られますか？

A. 東急線車内に設置された広告媒体「TOQビジョン」で放映されます。

具体的な対象路線・車両の詳細は公式サイトに掲載されます。

Q. 二次元バーコードを読み取ると何が視聴できますか？

A. 連携先サイト「Eggs」（eggs.mu）でその週に紹介されたアーティストのミュージックビデオを視聴できます。

「Eggs」は無料で利用できる国内最大級のインディーズ音楽プラットフォームです。

Q. コンテンツはどのくらいの頻度で更新されますか？

A. 週替わりで新しいアーティストの30秒コンテンツが放映される予定です。

放映スケジュールの詳細は「TOQビジョン」または「Eggs」の公式サイトから案内されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 電車内で次世代アーティストのMVに出会える！ 東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」 appeared first on Dtimes.