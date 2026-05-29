特徴を明確に表す運転席の印象

魅力的なデザインで仕立てられた、フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリックとルノー5 E-テック。運転席の印象も、特徴を明確に表している。

【画像】優劣マカロニ1本ぶん？ グランデ・パンダと5 E-テック 初代と新型マイクラ（マーチ）も 全132枚

5 E-テックはシートの座面が低く、運転姿勢は乗り慣れたハッチバックのそれ。他方、グランデ・パンダは目線が高めで、クロスオーバーなスタイリングを反映している。より積極的に運転したいと思わせるのは、前者かもしれない。



手前からフィアット・グランデ・パンダ・エレクトリックと、ルノー5 E-テック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ただし5 E-テックは、ステアリングコラムから、複数のレバーが混雑気味に突き出ている。シフトセレクターと間違えて、運転中にワイパーを動かしてしまうことが、筆者は何度かあった。

乗り心地や動力性能で勝る5 E-テック

乗り心地は、5 E-テックが僅かに優れる。リアサスペンションがマルチリンク式なことが、効果的に働いているのだろう。どちらも路面の凹凸を滑らかに受け流し、伝わるのは不快ではない揺れ程度だが、処理力が高いのは5 E-テックといえる。

強めの入力も充分に吸収し、フラットな快適性に身を任せられる。風切り音やロードノイズも小さい。グランデ・パンダは、比べると走行中は若干にぎやか。それでも、耳障りとまではいえず、航続距離以上の長距離移動へ二の足を踏む程ではないが。



ルノー5 E-テック・アーバンレンジ・エボリューション（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

流れの速い郊外の一般道では、5 E-テックの動力性能が光る。駆動用モーターの最高出力は、112psに対し119psと7psの差しかないが、約50kg軽い車重と倍近く太い最大トルクが影響し、アクセルレスポンスは明らかに鋭い。

ドライブモードをスポーツにすれば、違いは瞭然。0-100km/h加速9.0秒以上に、活発だと思わせる。グランデ・パンダも、普段使いで非力に感じるわけではないけれど。

見た目以上に速く走るのが得意なパンダ

連続するカーブへ飛び込んでも、スポーティなのは断然5 E-テック。ステアリングは軽く、滑らかにラインを描くには丁寧な操舵が求められるものの、アクセルペダルの加減で活発なコーナリングを披露する。積極的に、コーナーの頂点を目指せる。

往年のようにボディロールは大きくないが、まさにフレンチ・ホットハッチらしい積極性。加熱度の高いアルピーヌA290以上に、一般道での充足感は高いかもしれない。



フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリック・ポップ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

グランデ・パンダのドライブモードは、エネルギー消費を抑えるコンフォートがあるだけ。線形的なアクセルレスポンスで扱いやすい反面、スポーティ度は低い。

一方で、ステアリングのレシオは、5 E-テックより自然。安心感を伴う重み付けで、実はタイヤも1サイズ太く、カーブでの安定感は高い。操縦性の滑沢さでは届かなくても、有能なイタリア車のイメージ通り、見た目以上に速く走るのが得意といえる。

アドバンテージはマカロニ1本ぶんの僅差

大きくは違わないパッケージングでありながら、個性や特徴は大きく異なる、2台のバッテリーEV。より運転が楽しいのは、速く機敏な5 E-テックで間違いないだろう。意欲的に走りたいと考える、AUTOCARの読者へより響くのではないだろうか。

レトロフューチャーなスタイリングや、高級感が香るインテリアも強みといえる。日常的な使い勝手では、やや劣るとしても。



フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリック・ポップ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

かたやグランデ・パンダ・エレクトリックは、溢れんばかりの個性と、優れた実用性の両立を見事に叶えている。初代ほどの明確な哲学は備わらず、少し凝りすぎたデザインに思える部分もなくはないが、運転しているだけで笑顔になれるクルマだと思う。

実際のところ、甲乙付けがたいほど2台の訴求力は高い。だが総合的に評価すれば、マカロニ1本ぶんほどの僅差で、グランデ・パンダの方へアドバンテージはあるようだ。ブラーヴァ・フィアット！

グランデ・パンダと5 E-テック 2台のスペック フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリック・ポップ（英国仕様）

英国価格：2万995ポンド（約441万円）

全長：3999mm

全幅：1763mm

全高：1570mm

最高速度：131km/h

0-100km/h加速：11.0秒

航続距離：320km

電費：7.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1532kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：43.8kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：112ps

最大トルク：12.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動

ルノー5 E-テック・アーバンレンジ・エボリューション（英国仕様）

英国価格：2万1495ポンド（約451万円）

全長：3922mm

全幅：1774mm

全高：1498mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：9.0秒

航続距離：309km

電費：6.9km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1463kg

パワートレイン：他励同期モーター

駆動用バッテリー：40.0kWh

急速充電能力：80kW（DC）

最高出力：119ps

最大トルク：22.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



フィアット・グランデ・パンダの充電ケーブルを引く筆者、ジェームス・ディスデイル