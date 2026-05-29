中国の安価なEVへ対峙する新たな2台

中国メーカーによる、安価なバッテリーEVの攻勢が弱まる気配はない。そんな荒波へ対峙するのが、フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリックとルノー5 E-テックという、沢山の魅力が詰まった新たな2台だ。

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欧州の伝統ある両ブランドは、未来を切り拓くうえで温故知新が必要だと考えた。そこで重要な役割を果たしたのが、デザイナーのフランソワ・ルボワーヌ氏。彼はルノー在籍時代に5 E-テックを生み出し、その後フィアットへ移籍している。



左からフィアット・グランデ・パンダ・エレクトリックと、ルノー5 E-テック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

興味深いことに、レトロフューチャーなデザインの2台は、ターゲット層を共有する。全長が4mを切る、ボディサイズも大きくは違わない。航続距離で肩を並べ、エントリーグレードの価格帯は近似している。それでは、どちらがより魅力的といえるだろうか。

名車の影響を隠さないデザイン

先に発売された5 E-テックは、AUTOCAR英国編集部お気に入りの1台。街なかで見かけるようになり1年近くが経つが、洗練されたフランス流の上品さを漂わせ、今でも視線を集める存在といえる。こちらでは、クルマ好きの話題に登ることも多い。

未来的でありつつ懐古的な、整ったシルエットだけがその理由ではない。駆動用バッテリーの残量を示すボンネットの「5」のロゴや、グループB時代のラリーマシン、5 ターボを彷彿とさせるリアフェンダーのラインなど、気になるディティールに溢れている。



ルノー5 E-テック・アーバンレンジ・エボリューション（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

対して、遅れて登場したグランデ・パンダ・エレクトリックも負けてはいない。巨匠ジョルジェット・ジウジアーロ氏が描き出した、初代パンダの影響を隠さない。

シンプルなボディパネルとフラットなガラスの採用で、生産コストを抑えた初代パンダ。最新のグランデ・パンダは、より現代的な手法で低価格化を実現している。その中核をなすのが、ステランティス・グループのスマートカー・プラットフォームだ。

観察するほど驚けるスタイリング

スタイリングは、5 E-テック以上に個性的。ボディサイドにはPANDAと刻印され、リアピラーは見る角度でグラフィックが変わる。充電ケーブルをしまえるスマートなフロントグリルなど、使いやすさへの配慮も抜かりない。観察するほど、驚ける。

LEDヘッドライトはドット状に光り、テールライトはオブジェのよう。ベースグレードのポップへ組まれる、ホワイトのスチールホイールもオシャレだ。



フィアット・グランデ・パンダ・エレクトリック・ポップ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

明るく開放的なインテリアも独創的。随所の楕円形は、イタリア・トリノの工場屋上にあったテストコースを模したもの。そのモニターパネルは半透明で、太陽光が差し込むと美しく輝く。各部に踊るPANDAの文字や、鮮やかなカラーリングもうれしい。

ブルーのプラスティック製パネルは、リサイクル・ペットボトル素材を利用したもの。タッチモニターはスマートフォンと滑らかに連携し、システム自体の操作性も良い。主要な機能を、物理スイッチで操作できる点も見逃せない。

プレミアム感が高い5のインテリア

5 E-テックのインテリアは、エントリーグレードでも、作りがソリッドでプレミアム感が高い。タッチモニターのグラフィックにも、上質さが漂う。肌に触れる部分はソフトタッチ加工され、肌触りもいい。グランデ・パンダより、大人な空間だ。

過去のモデルへの、オマージュも忘れてはいない。ダッシュボードの助手席側にあしらわれたストライプは、初代5のモールドを意識したものだろう。



ルノー5 E-テック・アーバンレンジ・エボリューション（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

実用性では、グランデ・パンダが1歩リード。5 E-テックのリアシートは比べると狭く、サイドウインドウが狭く、暗い色調の内装と相まって、やや閉ざされた印象もある。便利な小物入れやトレイの数も、グランデ・パンダの方が明らかに多い。

荷室容量は、5 E-テックが326Lなのに対し、361Lで1割ほど広い。2台とも後席の背もたれは60：40で分割して倒せ、ファミリーカーとして機能する内容といえるが、より使い勝手が良いと感じるのはグランデ・パンダの方だろう。

この続きは、グランデ・パンダ・エレクトリック ｘ 5 E-テック（2）にて。