「何を言っても世界はすぐに変わらない」――独代表幹部がW杯での“政治的発言”に警鐘　4年前の日本戦前に起きた「崩壊」に懸念

4年前のカタール大会で、FIFAに対する抗議行動を見せたドイツ代表イレブン(C)Getty Images

4年前にチームの“崩壊”を招いた状況はもう生まない。今夏のワールドカップ（W杯）で5度目の世界制覇を目指すドイツ代表は、確固たる意志を持って大会に臨もうとしている。

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覚悟の表れとも言えるのが、チーム統制だ。ニュースサイト『Tages Spiegel』によれば、現地時間5月27日に行われた会見において、ドイツ・サッカー連盟（DFB）のスポーツダイレクターを務めるルディ・フェラー氏は、「我々はワールドカップに出場するためにここにいる。それこそが最優先事項だ」と発信。大会期間中に選手やスタッフに対して政治的な言動を避けるように求めた。

通算47得点を挙げた元ドイツ代表FWであり、監督としても2002年の日韓大会に挑んだ代表を指揮したレジェンドが、ここまで強く求める背景には、4年前のカタール大会で起きた“騒動”がある。

当時、ドイツイレブンは、同性愛を禁ずるカタールでの多様性促進のために「One Love」と描かれた虹色の腕章を着用予定だった。しかし、大会前に「着用した場合は即刻選手に警告処分を科す」とFIFAから許可は下りず。これに対して「人権問題は政治的なメッセージではない」と抗議する形で、グループE初戦の日本戦のキックオフ直前には、全員が口を覆うポーズを見せた。

ただ、政治的な行動に動いたイレブンの決断は小さくない批判を招き、チーム内に混乱を生んだ。実際、当時の主将だったマヌエル・ノイアーは「これまでにないほど政治的な問題だけが注目された。大会前にオマーンでやった合宿以降で、僕らは相当な重荷を背負わされることになった」と告白している。

結果的にドイツは日本戦で手痛い敗北。そのまま本調子を掴み切れずに、2大会連続のグループ敗退の憂き目に遭った。

「政治的アピールに夢中でサッカーをおろそかにした」

そう揶揄された過去。これを繰り返したくないという想いが、少なくともDFBの幹部たちにはあるのだろう。今大会は国内外で政治情勢が混迷を深めているアメリカが舞台となる政治的な話題に事欠かないが、フェラー氏は警鐘を鳴らす。