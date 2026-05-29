【バーガーキング®新作】これは反則！1600カロリー超えの「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」実食レポ
スモーキーを極めた4枚肉「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」
バーガーキング®2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾は、スモーキー感にこだわった「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」です。
ビーフパティが4枚入っているワンパウンダーシリーズの食べ応えはそのままに、「特製スモークベーコンソース」によるコク深くスモーキーな味わいがプラスされています。
お肉感120％で食べ応えガッツリ！詳しいを実食レポ
「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きのビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ねた超ボリュームバーガー。
アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンのうま味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ「特製スモークベーコンソース」を合わせています。
注文するときはハーフカットの注文を忘れずに！最初から肉汁のうま味Maxで味わうことができます。
それではいざ実食。今回の総重量は545gということで、手に持った時の重さが流石です。
実際に見るとインパクトがすごいですね。直火焼き100%ビーフパティ4枚の熱が、バンズをぶち破って手に伝わってきます…。
今回の味の決め手となるのはやっぱり「特製スモークベーコンソース」。とっても肉肉しい味で、特に刻みベーコンの存在感が抜群。少し硬めに焼かれており、味・食感ともに良いアクセントになっています。
よく考えたら、ビーフパティ（肉）に合わせるソースがベーコン（肉）って反則じゃないんですか…？
最初から最後まで食欲をかき立てられる香りで、カロリー（1615kcal）は…なんかもう…諦めました。おいしいもんな…。
また、今回も「オリジナルステッカー」がもらえます。「I DID IT.」のやり切った感が半端ないです。ぜひ皆さんもゲットしてみてくださいね。
※数量限定、無くなり次第終了
■「スモークハウス ザ・ワンパウンダー 」
販売期間：2026年5月29日（金）〜
取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）
価格：単品 2490円、セット 2790円
標準製品重量：1個あたり545g
エネルギー：1個あたり1615kcal
※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。
※店舗により、販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
ちなみに、スモーキーな味わいが好きな人は「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」もおすすめ。
こちらも実食レポがあるのでぜひチェックしてみてください↑
Text：のじょ
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