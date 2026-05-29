バーガーキング®2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾は、スモーキー感にこだわった「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」です。

ビーフパティが4枚入っているワンパウンダーシリーズの食べ応えはそのままに、「特製スモークベーコンソース」によるコク深くスモーキーな味わいがプラスされています。



「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きのビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ねた超ボリュームバーガー。

アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンのうま味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ「特製スモークベーコンソース」を合わせています。

注文するときはハーフカットの注文を忘れずに！最初から肉汁のうま味Maxで味わうことができます。

それではいざ実食。今回の総重量は545gということで、手に持った時の重さが流石です。

実際に見るとインパクトがすごいですね。直火焼き100%ビーフパティ4枚の熱が、バンズをぶち破って手に伝わってきます…。

今回の味の決め手となるのはやっぱり「特製スモークベーコンソース」。とっても肉肉しい味で、特に刻みベーコンの存在感が抜群。少し硬めに焼かれており、味・食感ともに良いアクセントになっています。

よく考えたら、ビーフパティ（肉）に合わせるソースがベーコン（肉）って反則じゃないんですか…？

最初から最後まで食欲をかき立てられる香りで、カロリー（1615kcal）は…なんかもう…諦めました。おいしいもんな…。

また、今回も「オリジナルステッカー」がもらえます。「I DID IT.」のやり切った感が半端ないです。ぜひ皆さんもゲットしてみてくださいね。

※数量限定、無くなり次第終了

■「スモークハウス ザ・ワンパウンダー 」

販売期間：2026年5月29日（金）〜

取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）

価格：単品 2490円、セット 2790円

標準製品重量：1個あたり545g

エネルギー：1個あたり1615kcal

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

ちなみに、スモーキーな味わいが好きな人は「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」もおすすめ。

こちらも実食レポがあるのでぜひチェックしてみてください↑



▶▶「ハンバーガー」の記事一覧はこちらから！

Text：のじょ



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

